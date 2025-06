“No sé qué se tomó”: Milad critica a Sergio Jadue tras revelar los arreglos que hizo como presidente de la ANFP para que Chile ganara la Copa América 2015

El presidente de la ANFP, Pablo Milad, reaccionó este martes a las declaraciones que hace unos días dio el otrora mandamás del fútbol chileno, Sergio Jadue, quien en un podcast por la conmemoración de los 10 años de la obtención del primer título de Copa América de la selección nacional reveló la serie de manejos que hizo para facilitar el triunfo de la Roja en el torneo organizado en nuestro país.

Fue en el programa “Campeones, no finalistas”, donde el dirigente calerano recordó haber intercedido para retirar del torneo continental a un trío arbitral peruano que dirigió el debut de la selección ante México (3-3) y haber gestionado un calendario de agotadores viajes para las selecciones de Argentina y Brasil en desmedro de las cortas distancias que recorrió Chile “desde Juan Pinto Durán al Estadio Nacional”.

La respuesta de Milad a Sergio Jadue

“Sentí que en ese partido el arbitraje nos perjudicó. Y no iba a permitir eso, que siempre había pasado en la historia de la selección. Menos organizando nosotros (…) tenía que dejar el mensaje y el mensaje que dejé fue que no dirigieran nunca más durante el desarrollo de la Copa. Creo que el mensaje se entendió”, fue parte del revelador relato del dirigente que esta jornada provocó la evidente molestia de Milad.

“Yo no sé qué se tomó, pero dijo cosas que no se ratificaron al otro año con una nueva dirigencia y técnico. Tuvo la suerte de estar con una Generación Dorada, nada más”, aseveró el presidente de la ANFP.

“Jadue no hizo nada, no mejoró el complejo, las canchas, el gimnasio y ni siquiera puso riego automático con tanto dinero que entraba a la ANFP”, agregó el curicano, en declaraciones reproducidas por radio ADN, donde insistió en señalar que sus críticas se las diría “directamente. No es que lo esté inventando yo, está en todos los hechos comprobables”.

“Muy bien que haya ganado la Copa América, pero salimos últimos en todas las categorías. Cubre con un paño negro o cubre con un paño blanco”, concluyó.