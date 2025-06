“Lo que más me duele es el gol”: La Roja comienza a despedirse del Mundial 2026 tras caer de local por la cuenta mínima frente a Argentina

Desde las 21:00 de este jueves 5 de junio, en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, se vivió el tercer partido de la Fecha 15 de las Clasificatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Norteamérica 2026, entre Chile y Argentina.

Por el lado de los dirigidos por Ricardo Gareca, se jugaban una de las últimas chances reales para intentar alcanzar el repechaje, puesto que La Roja es colista de la tabla con 10 unidades. Por su lado, los pupilos de Lionel Scaloni están más que clasificados, como líder del proceso con 34 puntos.

Lamentablemente para la Selección Chilena, cayeron por la cuenta mínima, con un solitario gol del jugador del Atlético Madrid, Julián Álvarez, a los 16 minutos, dejando batido al golero Brayan Cortés.

En la primera mitad, Argentina dominó a Chile. Buscó, generó, atacó y tempranamente nació el gol de la “Araña”, pese a que los trasandinos estaban con algunas de sus grandes figuras y motores en la banca, como lo son Lionel Messi y Lautaro Martínez.

En la etapa complementaria se jugó otro cotejo: la Selección Chilena mejoró, tuvo mayores ocasiones y probó, aunque no logró finalizar las jugadas. Además, Emiliano “Dibu” Martínez respondió correctamente en las que tuvo que intervenir. Sin duda, el delantero de Colo Colo, Lucas Cepeda, es quien más incomodó al golero trasandino y con más hambre en la cancha por el lado de Chile.

“Lo que más me duele es el gol”

Ya en la conferencia de prensa post partido, el entrenador de la Selección Chilena, Gareca, se enfrentó a los periodistas luego del partido que empieza a cerrar la puerta a la próxima Copa del Mundo.

Respecto a cómo se desarrolló el encuentro, el argentino dijo: “En el primer tiempo no nos pudimos soltar, pero sobre todo nos costó recuperar el balón. Argentina con una gran movilidad, pero hay que tener cuidado con esas movilidades porque el plan era reducirles los espacios, que no encontraran espacios, sobre todo en situaciones ofensivas, que es donde más te lastima”.

“Era un partido para trabajarlo, para tener paciencia, para llevarlo con tranquilidad; con mucha actitud pero esperar nuestras oportunidades, nuestros momentos, entendiendo la necesidad de ganar, pero es un partido que no se gana así no más”, agregó.

“Tuvimos nuestras situaciones”

Posteriormente, aseguró que hubo opciones de gol para haber podido sumar puntos en el partido. “Tuvimos nuestras situaciones como para poder empatar, inclusive ponernos arriba en el marcador... bueno, nos costó en ese aspecto: es un partido donde uno se le presenta la situación y tiene que aprovecharla”, señaló.

“Lo que más me duele es el gol que hemos recibido, de la manera que lo recibimos: eso sí me provocó fastidio. Si hay algo que trabajamos durante la semana era tratar de que no nos agarren mal parados”, añadió.

“Estoy convencido que Chile está atravesando un proceso en el cual necesita encontrar, en estos partidos, un centro delantero que tenga la edad suficiente como para proyectarse y ver alternativas”, sostuvo el ‘Tigre’ Gareca.