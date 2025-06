“Los que quieran estar”: directivos de la U reaccionan a la negativa de Alexis Sánchez por llegar este año al cuadro universitario

Resignados, pero no por ello desesperanzados se mostraron algunos directivos de Universidad de Chile luego de conocer anoche la decisión de Alexis Sánchez de seguir jugando en el extranjero en la próxima temporada, dejando para un futuro incierto su posible arribo al cuadro laico.

Fue el propio delantero nacional quien acabó nuevamente con los rumores de su llegada a la U, y que se habían instalado estos últimos días luego de conocerse su desvinculación de Udinese.

La respuesta de la U a Alexis Sánchez

“La U creo que está bien, juegan bien compactos y tienen una idea de juego. Hay muchos jóvenes que le pueden aportar mucho”, dijo el tocopillano luego de la derrota que la selección chilena sufrió ante Argentina en el Estadio Nacional (1-0), instancia en la que aseguró en conversación con ESPN Chile que “todavía me veo jugando en Europa”.

Yo todavía me veo jugando en Europa, físicamente me siento espectacular, sólo necesito continuidad — Alexis Sánchez

“Físicamente me siento espectacular, sólo necesito continuidad”, apuntó el goleador, quien dejó en evidencia que su falta de minutos en el cuadro italiano se debió a la nula comunicación que mantuvo con su técnico Kosta Runjaic.

“En este momento yo estoy para jugar. Tuve la mala suerte de no hablar con el entrenador, que es lo más importante al final en el fútbol, pero que me sirva de experiencia. La idea mía es tener continuidad y si no la tengo en Udinese prefiero salir”, afirmó.

Sus palabras no pasaron inadvertidas para algunos directivos de la U, quienes si bien fueron enfáticos en señalar que al club llegan “los que quieran estar acá”, entienden que futbolistas como Sánchez o Eduardo Vargas tienen “las puertas abiertas” para vestir la camiseta del chuncho.

“A la U tienen que venir los que quieran estar acá, los que mueran por defender esta camiseta. ¿Los otros? Bien lejitos no más”, escribió Aldo Marín en su cuenta de la red social X.

Igual que Marín, Juan Pablo Pavez, del bloque opositor a la gestión de Michael Clark, también fue enfático en señalar el camino que se debe tomar en la U luego de las declaraciones del goleador histórico de la selección chilena.

“Los nombres de jugadores como Eduardo y Alexis es más cuando quieran regresar, y estoy seguro que volverán a la U”, indicó.

“No se ha avanzado (en sus contrataciones), pero ese tipo de jugadores es la voluntad de ellos y nosotros los recibimos con las puertas abiertas”, finalizó.