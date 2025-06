Erick Pulgar sinceró que antes de renovar en Flamengo “nunca tuvo la intención” de volver a Chile porque el fútbol nacional “pasa muy parado” y “juegan muy poco”

Según algunos especialistas deportivos, es una de las impensadas ausencias en la selección chilena que se juega sus últimas chances mundialistas, y para otros, el referente en el mediocampo de Flamengo.

Erick Pulgar, quien ad portas a su participación con el club carioca en el Mundial de Clubes en Estados Unidos, sinceró que nunca estuvo en sus planes regresar al fútbol chileno ya que, a su juicio, el torneo nacional “pasa muy parado” y los equipos locales “juegan muy poco”.

Si bien en su conversación en el podcast “Vamo a calmarno”, emitido este domingo en el canal de YouTube @vamoacalmarnocl, el antofagastino reconoció que en su paso de siete años por el fútbol italiano (Bolonia y Fiorentina) pensó “en volver a Chile”, ya que no lograba adaptarse a vivir solitario y alejado de su familia y entorno de amistades, reconoció que estos últimos meses, en medio de las negociaciones con el cuadro brasileño para extender su contrato, nunca pensó el retornar al país.

El futuro laboral de Erick Pulgar

“Estoy pasando por una muy buena etapa futbolística y también personal, además que renové por dos años. Nunca tuve la intención de volver a Chile. Cuando volví a recuperar mi nivel, mi objetivo era seguir en Brasil o volver a Europa”, señaló el mediocampista, quien argumentó su negativa de un eventual retorno a Chile.

“El fútbol chileno pasa muy parado. Juegan muy poco, no tienen la continuidad para estar en un nivel alto. En Brasil hay partidos cada tres días”, explicó Pulgar, quien incluso deslizó la posibilidad de terminar su carrera deportiva en el balompié brasileño, aunque sin dejar de lado las opciones de un retiro en su club de origen, Antofagasta, e incluso Colo Colo.

“Hasta ahora eso depende de mí, de lo que yo quiera en mi futuro. Estoy en un fútbol muy competitivo, de muy alto nivel y si llego a cumplir los años que me quedan de carrera ahí y si Dios quiere, me retiro bien en ese equipo, me retiraría ahí”, apuntó el mediocampista nacional.

La entrevista donde Erick Pulgar cuestionó el nivel del torneo chileno fue en el podcast nacional "Vamo a calmarno", que se emitió este domingo en YouTube. Fuente: Instagram @vamoacalmarno.cl.

Respecto de un paso al fútbol chileno en un largo plazo, Pulgar aseveró que este se podría dar en el cuadro Puma o el Cacique, principalmente porque “en mi familia son todos de Colo Colo”.

“Depende de mí lo que quiera de mi futuro. Me gustaría seguir en Europa y a futuro me gustaría volver a Deportes Antofagasta, cerrar mi carrera donde empecé”, declaró el futbolista chileno, quien de todos modos reconoció que su familia “ya con el tiempo de mi fútbol, se acostumbraron a ser hinchas de donde yo esté jugando. Así que después con el tiempo jugando también agarras cariño de donde juegas, así que ellos son todos hinchas de donde yo he jugado”.