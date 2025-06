Ricardo Gareca y su eventual salida de la banca de la selección tras enfrentar a Bolivia: “Es un desprestigio para Chile y mi carrera”

Aunque ha mantenido casi inalterable su postura de seguir al frente de la selección chilena mientras su vínculo contractual así lo indique, Ricardo Gareca dio este lunes luces de una inminente salida de la banca de la Roja una vez finalizado el encuentro de mañana ante Bolivia en la altura de La Paz.

Lo hizo durante la conferencia de prensa posterior al arribo del equipo nacional a la capital boliviana, donde este martes (desde las 16:00 horas) afrontará el partido que bien podría sentenciar la eliminación de Chile del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 en caso de perder o empatar en el estadio Municipal de El Alto.

El “desprestigio” de Ricardo Gareca

“Muchos pensarán que un cambio era lo ideal. Terco soy, quiero dar vuelta la situación, pero es lo que me toca”, señaló el estratego argentino, quien aseguró a los medios de prensa nacionales que “jamás hubiese pensado tener esta calidad de jugadores y estar en estas circunstancias”.

“Es un desprestigio para Chile y para mi carrera. No vine para esto. A todos nos pega esta situación, pero hay que luchar y dar la cara, haciendo un trabajo lo más honesto posible. Seguro habrá habido errores, situaciones en que hemos bajado un poco el nivel”, puntualizó Gareca.

“No lo quiero capitalizar como algo negativo, pero también es asimilar el vivir esta situación, las críticas”, agregó el técnico, quien asumió que esta etapa al frente de la selección chilena “es el momento más difícil de mi carrera”.

“Las críticas se justifican, pero eso no invalida mi estadía. No quiero ir al estadio porque tengo el conocimiento de los jugadores, un equipo que va a verlos. Si no estamos más, Chile tendrá un amplio informe de lo que nosotros pensamos de los jugadores. Somos agradecidos, nos han tratado bien, nos han brindado todo. No tuve mayores incidentes con los jugadores, salvo algunos con problemas personales”, enfatizó el entrenador, quien a pesar de su situación personal, espera revertir mañana su mala campaña al mando de la Roja en estas clasificatorias.

“Trabajaron bien los muchachos. Quiero sacar este partido adelante y después ver en qué situación me encuentra. Con 600 metros más es peor todavía, pero eso no significa que no se pueda ganar. Tenemos que adaptarnos a las circunstancias y hacer un partido inteligente. Aparentemente, no tuvimos ningún problema, los vi trabajar con mucha normalidad”, indicó.

“La única alternativa es ganar. Hay que trabajar el partido. Con Argentina hicimos un segundo tiempo interesante, eso hay que sostenerlo la mayor parte del partido. No hemos sido regulares, menos en el resultado, pero hubo pasajes en varios partidos que nos ha gustado”, explicó.

“Es importante que no haya demasiados espacios y evitar los remates de ellos. Riesgos vamos a tener que asumir en ciertos momentos. Hay que trabajar el partido, ojalá no prime la desesperación, la ansiedad, sino la ansiedad y la actitud”, finalizó.

Programación 16° fecha

Martes 10/6: Bolivia-Chile (16:00 horas); Uruguay-Venezuela (19:00 horas); Argentina-Colombia (20:00 horas); Brasil-Paraguay (20:45 horas); Perú-Ecuador (21:30 horas).

Tabla de posiciones

1° Argentina, 34 puntos (+19); 2° Ecuador, 24 puntos (+8); 3° Paraguay, 24 puntos (+4); 4° Brasil, 22 puntos (+4); 5° Uruguay, 21 puntos (+5); 6° Colombia, 21 puntos (+4); 7° Venezuela, 18 puntos (-2); 8° Bolivia, 14 puntos (-18); 9° Perú, 11 puntos (-11); 10° Chile, 10 puntos (-13).