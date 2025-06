¿El “Matador” jugando en Colo Colo? Marcelo Salas confesó lo cerca que estuvo de defender los colores del Cacique y por qué desechó la oferta

Un dato hasta ahora desconocido fue el que reveló el “Matador” Marcelo Salas, en una íntima conversación con Iván Zamorano, en la que confirmó que recibió ofertas para fichar nada menos que por Colo Colo, equipo archirrival de su querida Universidad de Chile, club donde es considerado uno de los grandes ídolos.

Así, de acuerdo a lo que le indicó Salas a Zamorano, la oferta la recibió luego de su segunda etapa en River Plate.

“Tuve, en un momento, ofrecimientos para jugar en Colo Colo. Con el Bichi (Claudio Borghi), cuando estaba Mirko (Jozic, como gerente deportivo). Una vez me encontré en el avión con el Bichi y en otra ocasión me mandaron un recado con Mirko”, aseguró el exdelantero azul en el programa “Historias de Matchday”, de TNT Sports.

En la conversación, Salas no solamente se quedó ahí, ya que también reveló que recibió ofertas de la Universidad Católica y de Cobreloa.

“De la Católica, hablé con el Tati (José María Buljubasich), con el Piri (Nelson Parraguez). Me acuerdo que me llamaron todos. Fue el período en que quedé sin jugar, cuando llega el síndico a la U y entra Sergio Vargas como gerente. Ahí me llamaron de Católica, Colo Colo y Cobreloa”, indicó.

¿Por qué Marcelo Salas rechazó al Cacique?

Pese a todo, el histórico “Matador” de los azules, explicó a Zamorano los motivos que lo llevaron a decirle que no a Pedrero, optando por un segundo ciclo con el color azul de la “U”.

“Siempre he estado identificado con la U, soy hincha de la U, y creo que jugar seis meses o un año en Católica o Colo Colo, habría sido... para qué. Si mi carrera había sido toda en la U”, cerró diciendo Marcelo Salas, tras confirmar que su historia pudo haber tenido un tremendo vuelco con los colores del archirrival.