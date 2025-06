“Ambiente complejo”: seleccionado chileno cuenta qué les dijo Gareca tras quedar fuera del Mundial y medio deportivo revela discusión de jugador con el DT por ser convocado

Como una forma de “descomprimir” el tenso ambiente tras consumarse la eliminación de la selección chilena del Mundial 2026 al perder 2-0 con Bolivia, y darle un respiro a los seleccionados nacionales, Ricardo Gareca confirmó ayer su renuncia a la banca de la Roja.

Una escueta conferencia de prensa en la altura boliviana del entrenador argentino donde reconoció el fracaso de su proceso al mando de la Roja y descartó que su permanencia en la banca nacional se haya prolongado por temas económicos.

La versión de Ricardo Gareca

“No voy a responder preguntas, porque ya tomamos una decisión con todo el cuerpo técnico. Tuve una reunión en el vestuario con los dirigentes, con el Presidente, con todos los directivos también y después con toda la delegación”, indicó el DT, quien justificó su decisión al asegurar que la tomó para “descomprimir la situación”.

“Les comentamos que queremos descomprimir la situación, que intentamos pelear hasta el final, y simplemente les manifestamos el agradecimiento nuestro (…) nos sentimos muy contenidos en toda nuestra estadía en Chile, y quiero agradecer públicamente a los muchachos, a los jugadores, y a los dirigentes por el respaldo que nos dieron hasta las últimas consecuencias”, dijo.

¿Qué dijo Gareca a los seleccionados?

Su explicación encontró eco en uno de los seleccionados chilenos, Felipe Loyola, quien recordó las palabras que el técnico le entregó al plantel en el camarín luego de la derrota ante los altiplánicos.

“Se despidió de nosotros, dijo que también era para descomprimir un poco la situación interna, el ambiente estaba complejo”, reveló el jugador de Independiente de Avellaneda, quien pidió a los dirigentes de la ANFP buscar un reemplazante que de cara a los dos últimos partidos de estas clasificatorias “nos oriente y nos dé una idea (de juego)”.

“Esperemos que la persona que llegue nos oriente y nos dé una idea. La verdad es que hay mucho material y muchos jugadores que pueden dar vuelta la situación (…) nosotros como jugadores, netamente por orgullo y por querer sacar las cosas adelante, tratamos de darlo todo y no se nos dieron los resultados”, puntualizó.

“Tenemos que hacernos cargo de que hicimos muchas cosas mal y hay que dar vuelta la página (…) hay muchas cosas por mejorar, pero ya hay que dar vuelta la página y pensar en lo que viene”, concluyó el jugador.

Conflictos con seleccionados

La tensión que acompañó a Gareca en estos últimos partidos al mando de la selección también se trasladó hacia el plantel, que de cara a los duelos frente a Argentina y Bolivia protagonizó más de algún episodio conflictivo con su ahora exentrenador.

Como el que reveló un periodista del programa “De buena fuente”, en DLT Sports, quien dio cuenta de la sorpresiva reacción que tuvo Igor Lichnovsky con Gareca al ser convocado a la Roja e incluso ser considerado como titular en la derrota con Bolivia.

“Nosotros sabemos, tengo información confidencial, que el futbolista lo llamó y le dice: ‘Pero si no juego hace seis meses’. ¿Por qué me estás llamando? ¿Cómo cres*** me estás llamando si estoy lesionado y tienes a cinco centrales?’”, contaron.

Resultados 16° fecha

Bolivia 2-0 Chile; Uruguay 2-0 Venezuela; Argentina 1-1 Colombia; Brasil 1-0 Paraguay; Perú 0-0 Ecuador.

Tabla de posiciones

1° Argentina, 35 puntos (+19); 2° Ecuador, 25 puntos (+8); 3° Brasil, 25 puntos (+5); 4° Uruguay, 24 puntos (+7); 5° Paraguay, 24 puntos (+3); 6° Colombia, 22 puntos (+4); 7° Venezuela, 18 puntos (-4); 8° Bolivia, 17 puntos (-16); 9° Perú, 12 puntos (-11); 10° Chile, 10 puntos (-15).