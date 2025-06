El furioso descargo de Rodrigo Sepúlveda un día después de la eliminación de Chile del Mundial: “¡Basta de regalar la camiseta a cualquier futbolista!”

Rodrigo Sepúlveda lapidó esta tarde el proceso de la selección chilena en estas clasificatorias sudamericanas, que tras la derrota ante Bolivia por 2-0 sumó su tercera eliminación consecutiva al mayor torneo mundial de selecciones.

A pocos minutos de ponerle fin al programa “Meganoticias”, fue que el rostro del canal privado reconoció haber dormido pésimo debido a la eliminación de la Roja, el adverso resultado obtenido en El Alto, y la pobre campaña realizada por los futbolistas nacionales bajo el mando técnico de Ricardo Gareca.

La furia de Rodrigo Sepúlveda

“Yo no sé cómo despertaron ustedes, pero a mí dormir me costó mucho con la selección chilena. Me dio pena, me sentí avergonzado de la selección, de verdad que se los digo”, puntualizó el periodista, quien reconoció que “esperaba mucho más de los jugadores”.

“Esperaba que entregaran su alma en la cancha. Sé que es la altura, condiciones, jugadores nuevos, pero a mí cada vez que me hablan de la selección espero que los jugadores se maten en la cancha. Y ayer yo no lo vi”, agregó con visible molestia.

“Bolivia nos ganó los seis puntos, acá y allá. Entonces, me parece que lo que vimos ayer fue penoso. Jugadores que no merecen la camiseta de la selección chilena, jugadores que no merecen defender a Chile. Ayer es un punto final para la Generación Dorada, una que yo he defendido hasta ayer, pero hoy ya es punto final”, reconoció.

A juicio de Sepúlveda, este duro revés deja en evidencia que desde el próximo proceso rumbo al Mundial de 2030, lo “que tenemos que entender es que parte una nueva historia, una nueva selección, una nueva generación”.

El próximo DT de la selección chilena

“Pero lo que le quiero pedir al técnico que venga, primero, que sea trabajador a morir; y segundo, que pida compromiso absoluto a cada uno de los jugadores que él les pase la camiseta”, dijo el rostro de Mega.

“Y que ese técnico no regale la camiseta de Chile, que ese técnico no tenga vínculos con representantes, y que ese técnico no acepte presiones para poner jugadores. Eso le pido al próximo técnico”, remarcó el periodista, quien sostuvo que el futuro entrenador de la selección deberá tener un “estilo de juego” definido, y un “carácter” y “personalidad” fuerte para que “volvamos a ser grandes”.

“¿Será mucho pedirle cosas tan sanas, tan simples? Como pedirle que tenga un estilo de juego, que tenga carácter, que tenga personalidad, y que volvamos a ser grandes porque esta selección fue grande. Tuvimos dos copas América maravillosas, partidos brillantes contra Inglaterra, contra Alemania. ¡Contra España, en el Maracaná! Lo que fue eso, fue una locura”, puntualizó.

“Las clasificatorias que se hizo con Sampaoli, con Bielsa, era para aplaudir, para gozar. También en el periodo de Borghi, periodos también con Pizzi en Estados Unidos. Uno se tiene que acordar también, que hemos tenido cositas bonitas. Pero después nos vinimos para abajo, y nos vinimos para abajo feo. Esto es un fracaso tremendo. Clasificaban siete, seis directos y uno al repechaje. Y vamos últimos”, insistió.

Molestia con algunos seleccionados

La molestia de Sepúlveda no quedó sólo en eso, ya que en medio de su furibundo análisis televisivo tuvo palabras para un par de situaciones en los partidos frente a Argentina y Bolivia que lo sacaron de sus casillas.

“Aquí les tiene que dar vergüenza. Lo que hace Sierralta, de regalar una patada, regalar una expulsión, eso no se debe permitir. ¡Eso no lo podemos permitir! Que jugadores chilenos, terminado el partido con Argentina, están más preocupados de cambiar una camiseta, salen sonrientes cuando el país llora, eso no se puede permitir. ¡No se puede permitir!”, señaló.

“No se puede permitir llamar más a esos jugadores que llamaron, llamaron, llamaron, oportunidades, oportunidades, oportunidades. ¡Y jamás rindieron con la camiseta de la selección! ¡Basta de regalar la camiseta de Chile a cualquier futbolista! ¡Basta de eso!”, remató.

“Hoy ya nos tenemos que olvidar de Bravo, de Isla, del negro Beausejour, de Jara, de Medel, de Aránguiz, y de Díaz, de Valdivia, de Sánchez, de Vargas. Punto final. Hoy comienza una nueva historia”, expresó el periodista, quien para finalizar incluso apuntó al futbolista que a su juicio está llamado a liderar este nuevo proceso mundialista en la Roja.

“¿Y saben quién creo que tiene el bastión? Por hambre y por ganas, y porque me lo volvió a demostrar ayer, Lucas Cepeda. Yo creo que Lucas Cepeda es un jugador que puede empujar a esta nueva generación. Chile sin mundial, obligados a verlo por televisión”, concluyó.