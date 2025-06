“La discusión no es el DT para la próxima eliminatoria”: Sergio Jadue barre con Pablo Milad tras fracaso de la Roja y pide su renuncia a la ANFP

El tercer fracaso consecutivo de la selección chilena en una clasificatoria mundialista no sólo colmó la paciencia de millones de hinchas nacionales, que indignados tras la derrota ante Bolivia por 2-0 exigieron cambios radicales en el fútbol nacional, sino que de un expresidente de la ANFP, Sergio Jadue, quien responsabilizó de la debacle al actual mandamás del organismo, Pablo Milad.

Fue en la red social X, habitual canal de comunicación del exdirigente, donde expuso los motivos para que el presidente de la ANFP deje su cargo, a pesar que tras el partido ante el combinado boliviano el propio Milad se desligó de cualquier responsabilidad en el fracaso chileno al asegurar que en su cargo le entregó “todas las herramientas al entrenador y futbolistas” para que realizaran su labor deportiva.

Las críticas de Jadue contra Pablo Milad

Argumentos que provocaron la molestia en Jadue, quien aseveró que “dos de las tres clasificatorias fallidas son de Pablo Milad. Lleva tres fracasos seguidos: (Martín) Lasarte, (Eduardo) Berizzo y (Ricardo) Gareca. ¿De verdad van a dejar que elija un cuarto?”.

“La discusión no es el entrenador para la próxima eliminatoria. Lo central es que no puede ser Milad quien lo escoja”, aseveró el otrora presidente de la ANFP, quien en su polémica gestión propició el título de Chile en la Copa América de 2015.

“Quiero que Chile vaya a la Copa de 2030, tal como la última vez, cuando viajamos juntos a Brasil 2014. Pero para eso hay que hacer cambios inmediatos, y no sólo de DT”, argumentó Jadue, quien evidenció que con Milad en la testera del balompié chileno “ningún entrenador serio va a venir ahora con miras al 2030, si a fines de 2026 hay elecciones en la ANFP”.

“La historia nos ha mostrado que el DT se va cuando llega un nuevo directorio (Nelson Acosta, Marcelo Bielsa, Jorge Sampaoli, Reinaldo Rueda, por citar los últimos)”, explicó el dirigente, quien aseveró que “Milad debe renunciar”.

La publicación de Sergio Jadue pidiendo la salida de Milad de la ANFP. Fuente: X @Sergiojadue.

“Se necesita esperanza, cambios, noticias positivas. Imagino que estamos de acuerdo en que Milad es cualquier cosa, menos eso”, complementó, al paso que pidió “llamar a elecciones en la ANFP ahora, no debemos perder ni un minuto. No basta sólo con que se haya ido Gareca. Milad debe renunciar”.

“Ya no se sostiene seguir engrupiendo con el ‘legado’. Porque hasta ahora ha sido desastroso con selecciones sin mundiales de 2022 y 2026, sin mundial femenino, sin mundial Sub 20 en 2023 y sólo como organizador en 2025. Sin mundial Sub 17 en 2023, sin sede para el mundial 2030”, expresó Jadue, quien sobre el final de su publicación también cuestionó al presidente de la ANFP por desprestigiar el campeonato chileno.

“Es momento de noticias esperanzadoras. Que entregue el cargo, renunciar. Elecciones anticipadas en la ANFP y buscar un nuevo técnico para las siguientes clasificatorias. Hay tiempo. Y sí, hay jugadores que lo lograrán”, concluyó.

Resultados 16° fecha

Bolivia 2-0 Chile; Uruguay 2-0 Venezuela; Argentina 1-1 Colombia; Brasil 1-0 Paraguay; Perú 0-0 Ecuador.

Tabla de posiciones

1° Argentina, 35 puntos (+19); 2° Ecuador, 25 puntos (+8); 3° Brasil, 25 puntos (+5); 4° Uruguay, 24 puntos (+7); 5° Paraguay, 24 puntos (+3); 6° Colombia, 22 puntos (+4); 7° Venezuela, 18 puntos (-4); 8° Bolivia, 17 puntos (-16); 9° Perú, 12 puntos (-11); 10° Chile, 10 puntos (-15).