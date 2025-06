¿Qué tan cerca está de llegar a la selección? Gustavo Álvarez sincera su posición ante la posibilidad de dejar la banca de la U para asumir en la Roja

Gustavo Álvarez se refirió esta semana a la opción de convertirse en el futuro seleccionador de Chile luego del reciente fracaso de Ricardo Gareca al mando de la Roja en las clasificatorias mundialistas al perder 2-0 con Bolivia.

Una debacle que dejó a la selección chilena por tercer proceso consecutivo fuera de un Mundial y a Gareca fuera de la banca nacional.

La postura de Gustavo Álvarez

En ese escenario, el nombre del actual entrenador de la U apareció en un corto listado de candidatos que cuentan con el visto bueno de los dirigentes del fútbol nacional y la ANFP, una opción de la que el propio técnico universitario se hizo cargo una vez finalizado el partido ante Curicó Unido (2-2), y que sentenció la eliminación del chuncho de Copa Chile.

“Los que me conocen bien, saben como pienso, y lo voy a hacer público. Me cuesta mucho pensar en el futuro, en el medio de los procesos, y realmente es así. En mi carrera he cambiado de club, he cambiado de país, pero siempre tomé decisiones una vez terminados los procesos y nunca en el medio”, indicó Álvarez, quien justificó su posición en el “respeto” al club donde trabaja, y la “falta de lucidez” para tomar decisiones en “la mitad” de sus procesos.

“Eso lo hago por dos cosas. Una, por respeto, y otra por falta de lucidez. Porque, por lo menos yo le dedico tanto tiempo y tanta energía en este caso a Universidad de Chile, que no me desvío un segundo en el día en cosas imaginarias, supuestas, o que no me suman. Primero, para que el equipo juegue mejor y saque buenos resultados; y segundo, para mejorar nosotros como cuerpo técnico y yo como entrenador”, explicó.

“Así es que todo lo concerniente a mi futuro, una vez más, este año y como hice siempre en cada año, finalizando cada año durante mi carrera, no es el momento para tomar decisiones ni opinar públicamente”, puntualizó.

“Yo mantengo mi postura, siempre voy a hablar sobre realidades. Sobre escenarios imaginarios no me parece respetuoso ni responsable”, concluyó.