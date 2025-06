Tomás González revela su lucha personal: “El mundo del deporte es, si no abiertamente homofóbico, muy tradicional”

Tomás González, un ícono de la gimnasia chilena, compartió su experiencia tras dar a conocer su orientación sexual en un entorno que a menudo se muestra conservador.

En una entrevista al sitio oficial de los Juegos Olímpicos, dijo que “el progreso ha llegado más tarde que en otros países, incluso en Latinoamérica, por no hablar de Europa”. Además, destacó que “la sociedad chilena es muy tradicional”, lo que complica aún más la situación para quienes buscan ser auténticos en un ámbito como el del deporte de alto rendimiento.

González también lamentó cómo se aborda la diversidad sexual en el mundo deportivo: “El mundo del deporte también es, si no abiertamente homofóbico, muy tradicional. Así que no fue fácil”.

El gimnasta compartió su angustia por no haber revelado su orientación sexual antes. “Siempre cerré la puerta, porque sabía que, en el momento en que lo hiciera, dejaría de ser el finalista olímpico y me convertiría en ‘el atleta gay’. Me había esforzado demasiado para eso, no quería desviar la atención”, explicó.

“Recuerdo lo doloroso que fue de joven: sentir que no había luz, que la sociedad te hacía sentir ‘menos que nadie’ solo por ser quien eres”, afirmó. “Así que quería demostrar que no, tu orientación sexual no define tu valor. Puedes tener éxito. Puedes prosperar. Tienes un lugar”, indicó.

Apoyo familiar y el regreso a la competencia

“Tuve la suerte de que mi familia me apoyara desde el principio. Salir del clóset fue un proceso tranquilo porque mi círculo más cercano me apoyó”, destacó.

El gimnasta también aclaró que no se considera un activista, aunque reconoce la importancia de compartir su historia. “Estoy más abierto a compartir mi historia y mis experiencias, pero no es a lo que me dedico”, declaró. Sin embargo, también mencionó que muchos de sus amigos lo han instado a utilizar su plataforma para visibilizar estos temas. “Durante años, mis amigos me decían: ‘Tienes visibilidad, tienes una plataforma; tienes que alzar la voz’. Pero no sentía que fuera solo mi responsabilidad. Es una responsabilidad social”, complementó.

Finalmente, González se mostró optimista respecto a su futuro en la gimnasia. “Creo que este regreso se debe a que soy yo mismo al 100%. Antes, quizás estar encerrado en el armario me afectó más de lo que creía. Ahora me siento más lúcido, más centrado y más maduro. Sé quién soy y lo que quiero”, sentenció.