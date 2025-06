“¿Vinieron a ver la pelea o qué?”: Arturo Vidal relativiza su discusión con Fernando de Paul y la compara con habituales conflictos familiares

Colo Colo cedió anoche importantes puntos en el Campeonato Nacional luego de empatar 2-2 con Deportes Iquique en el norte del país, un partido donde los albos tuvieron en Arturo Vidal y Fernando de Paul a sus principales protagonistas tras enfrentarse en una fuerte discusión tanto dentro como fuera de la cancha.

Todo, luego que el capitán del Cacique coronara su actuación ante los Dragones Celestes con un penal perdido en el arranque del primer tiempo (10′) y posteriormente, en el segundo periodo, convirtiendo un autogol a los pocos minutos (56′) del empate parcial anotado por Javier Correa (53′), que acabó con la paciencia del arquero.

El round de Arturo Vidal con De Paul

Las primeras imágenes del round entre Vidal y De Paul se evidenciaron luego del autogol del King, cuando el mediocampista se enfrascó en una fuerte discusión con el arquero, que no pasó a mayores gracias a la oportuna intervención de otros jugadores colocolinos que se interpusieron entre ambos deportistas.

Sin embargo, y con el adverso resultado, la tensión entre los futbolistas se trasladó hasta el camarín, registro que fue liberado en redes sociales, y que causó revuelo entre los usuarios de las plataformas digitales.

“¡Tuto! ¿Me tenís decir algo?”, se escucha decir a Vidal en dicho video, que no pasó a mayores luego de otra oportuna reacción de futbolistas albos, en este caso, del argentino Claudio Aquino y el defensor Sebastián Vegas.

Tamaño revuelo no pasó inadvertido para los periodistas que esperaban en las afueras del camarín albo la reacción de sus futbolistas por el empate con los Dragones Celestes y, obviamente, el motivo de la discusión de Vidal y De Paul.

La respuesta de Arturo Vidal

Algo que llevó a que el propio seleccionado chileno respondiera, furioso, por la que a su juicio fue una de las tantas cosas “que pasan en la cancha”, y que no reflejan el buen ambiente y compañerismo entre los futbolistas.

“Son cosas de fútbol que pasan en la cancha, no pasó nada, está todo bien”, dijo Vidal, quien luego le preguntó a los reporteros: “¿Cuántas veces viste fútbol? ¿Cuántas veces me viste en Europa? ¿En la familia no tení (sic) problemas con tu hermano?”.

“Ahora, somos todos amigos. Alegamos, pedimos disculpas y no pasa nada”, explicó. “Son discusiones que pasan, pregúntenle a sus amigos jugadores retirados. ¿Eso no más? ¿Esa es tu noticia? Pregúntame del partido”, prosiguió Vidal, quien le puso punto final al conflicto con De Paul insistiendo en que “quedamos como amigos”.

“¿Vinieron a ver la pelea o qué? Pregúntame de fútbol, soy futbolista. ¿Vei (sic) fútbol o no? Son cosas que pasan siempre en camarines. Pedirle disculpas a la gente, se vio feo”, concluyó.