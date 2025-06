Cindy Nahuelcoy cierra polémico capítulo con la ANFP: recibirá millonaria compensación tras acuerdo judicial

La exárbitra Cindy Nahuelcoy logró cerrar uno de los episodios más complejos de su carrera, luego de alcanzar un acuerdo de conciliación con la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), que deberá pagarle 10 millones de pesos tras una demanda por vulneración de derechos fundamentales.

Todo comenzó cuando Nahuelcoy fue sancionada por 40 fechas —posteriormente rebajadas a 30— luego de denunciar que el entonces miembro de la Comisión de Árbitros, Julio Bascuñán, manipulaba las designaciones arbitrales con fines personales. La acusación, que involucraba una supuesta relación sentimental entre Bascuñán y la árbitra Leslie Vásquez, fue descartada por la ANFP, pero generó un fuerte conflicto institucional. La situación llevó a Nahuelcoy a presentar su autodespido el 8 de marzo de 2024.

Frente a esto, la exréferi presentó una demanda contra la ANFP por 114 millones de pesos, alegando daños y vulneración de sus derechos fundamentales. Finalmente, el pasado 25 de marzo, ambas partes llegaron a una conciliación en el 1° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, donde se estableció el pago de $10 millones por parte del ente rector del fútbol chileno.

“Claramente es cerrar una parte del ciclo. Porque, al final, el hecho que hayan querido llegar a un acuerdo significa que yo tenía parte de razón. Si no, no lo hubieran aceptado. Si ellos quieren pagar, es porque saben que tienen parte de culpa”, señaló Nahuelcoy tras conocerse el acuerdo, según consignó La Tercera.

La exintegrante del reality Ganar o Servir expresó su satisfacción por el término del proceso judicial, a pesar de no haber recibido el monto total que inicialmente demandaba. “Yo me autodespedí y me arriesgué a irme sin indemnización alguna. Ahora, prefiero ver lo positivo: si bien lo que recibo es menos que lo que demandé, me va a servir para invertir en los negocios que tengo”, aseguró.

Nahuelcoy también valoró haber puesto fin a una etapa desgastante: “Yo había dado vuelta la página, pero había que seguir con abogados, todo el tema. Y eso desgasta, por todo lo que implica. Entonces, este acuerdo significa cerrar el capítulo. Eso es lo que más valoro”.

Cabe destacar que el conflicto con Bascuñán y Vásquez incluyó querellas por calumnias e injurias, las cuales también fueron desestimadas por la justicia, en un fallo unánime de la Corte de Apelaciones, resolviendo a favor de Nahuelcoy. Sin embargo, estas acciones legales son consideradas independientes a la reciente demanda contra la ANFP.

Con este acuerdo, Cindy Nahuelcoy pone fin a una larga disputa que puso en tela de juicio la transparencia del arbitraje nacional y que ahora, al menos desde lo judicial, parece haber llegado a su fin.