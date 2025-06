Almirón dijo estar contento con pelea entre Vidal y de Paul: “Es algo que yo quiero. Por fin pasó algo de eso”

Colo Colo celebró esta martes tras lograr un abultado triunfo sobre Cobresal. Con un 4-0 parece que quedó en el olvido el trabajado empate con Deportes Iquique, partido en el cual Arturo Vidal y Fernando de Paul tuvieron un fuerte pleito.

La discusión fue captada por las cámaras y más que el resultado del encuentro, la pelea fue la noticia.

Tras el triunfo del Cacique, el DT de los albos Jorge Almirón, por supuesto que fue consultado por la discusión entre el ‘King’ y el arquero.

“Lo que pasó el partido pasado me da risa. Es algo que yo quiero. Por fin pasó algo de eso. Me gusta que el equipo esté vivo, que haya sangre. No me molesta. Son dos tipos espectaculares. Se llevan bien todos los días, tienen una gran armonía”, dijo Almirón.

“Fernando es un tipo muy sensato y Arturo tuvo una discusión del momento. Estaban las cámaras ahí, se vio y se alarmó la gente. Pero no pasa nada. Al contrario. Son chicos espectaculares, fundamentales para el vestuario. No me da miedo, los conozco. Estaría preocupado si fuera algo personal”, sostuvo.

Cronología de un albo pugilato

Todo inicio luego del minuto 56 de partido, cuando Colo Colo empataba a un gol con Iquique, y Vidal impactó un balón aéreo que terminó en su propio arco, dejando a Iquique 2-1.

Tras la jugada, se puede apreciar en la transmisión del encuentro que el volante colocolino encara en duros términos al portero del Cacique, Fernando de Paul, debiendo intervenir Alan Saldivia para que la cosa no pasara a mayores.

Vidal en el minuto 11 se había perdido un penal cuando el encuentro iba igualado sin goles.

Si bien el empate definito del partido llegó al minuto 59 por parte de Alenxander Oroz, los ánimos no se enfriaron rumbo al vestuario, ya que Arturo Vidal y Fernando de Paul casi terminan peleando a combos.

En los registros en vivo de TNT Sports, se puede apreciar como los jugadores de Colo Colo van rumbo al camarín, donde De Paul iba delante de Vidal cuando éste le dice: “¡Tuto! ¿Me tenís decir algo?”

Fue en ese momento que el portero del Cacique lanza sus guantes al suelo y gira para enfrentar al volante, debiendo intervenir Sebastián Vegas y Claudio Aquino para que ambos no se enfrentaran.