Cristian Garín gana en Poznan y se acerca al puesto 100 de la ATP: “No tengo que demostrarle nada a nadie más que a mí mismo”

Cristian Garín (116°) venció esta mañana en dos horas y media de juego al indio Sumit Nagal (300°) por parciales de 6/4, 3/6 y 6/4 para avanzar a la tercera ronda del Challenger de Poznan y subir siete puestos en el ranking de la ATP.

Con la misma solidez que mostró en su debut en el abierto polaco, pero con un rival que le presentó mayores dificultades en la cancha, el chileno debió extremar sus recursos para imponerse a Nagal, quien si bien cedió en reiteradas oportunidades su servicio en el primer y segundo set, pudo recuperarse con quiebres al saque del ariqueño.

En medio de esa irregularidad Garín fue más eficaz en el primer episodio (que se llevó por 6/4 en 53 minutos de juego) y menos regular en la segunda manga (que perdió 6/3 en 45 minutos).

La recuperación de Cristian Garín

Si bien el tercer set no inició de la mejor forma para Garín, que perdió su servicio de entrada, supo recuperarse al siguiente juego con una ruptura de vuelta al indio, para sellar finalmente el triunfo con un postrero quiebre de servicio en el décimo game, que le permitió ganar el duelo por 6/4.

Cristian Garín es entrevistado en Challenger de Poznan. Fuente: eneapoznanopen.pl.

“Siempre que vengo a un torneo, espero ganarlo”, señaló el tenista nacional, quien en la previa a la victoria sobre Nagal, que de paso lo llevó a subir hasta el puesto 109° del ranking online, había reconocido que sus últimos años no habían sido de los mejores en el circuito profesional debido a una serie de lesiones y problemas de salud mental que este año espera dejar en el olvido.

“Tuve muchas lesiones, y cuando tuve que tratarlas y recuperarme, no tenía mucha motivación. Otro problema fue volver a competir; es difícil cuando tienes que volver una y otra vez”, señaló.

“Sin embargo, este año me di una oportunidad. Una oportunidad para trabajar duro en los entrenamientos, en mi preparación física y, sobre todo, para no ponerme demasiadas expectativas de resultados. Simplemente intentar entrenar bien y disfrutar del partido”, agregó.

“Lo que me motiva en la cancha es poder demostrarme a mí mismo que, a pesar de muchos problemas, todavía puedo competir con los mejores. No tengo que demostrárselo a nadie, solo a mí mismo, y eso es lo mejor. Espero ser cada vez mejor y lograr lo que una vez logré”, aseveró Garín, quien si bien reconoció que “el tenis siempre será una parte importante de mi vida, también hay vida fuera de la cancha”.

“Me gustaría estar sano, tranquilo y disfrutar más de lo que sucede a mi alrededor en los torneos. Toda la presión de ganar partidos y sumar puntos para el ranking me quita algo de alegría y ligereza. Me gustaría simplemente jugar al tenis y no pensar demasiado en ello”, puntualizó el nacional, quien en este nuevo regreso triunfal al circuito asume que no tiene la presión de buscar un rápido ascenso en el ranking.

“No pienso en ello porque estoy muy, muy lejos. No sé si en cuanto a nivel tenístico, pero sí en cuanto a posibilidades, puntos, torneos, sin duda. Solo quiero volver a jugar torneos de la ATP principal, estar bien preparado, sin lesiones. No pienso en ello, aunque claro que me gustaría, a todos les gustaría estar lo más arriba posible. Pero ahora mismo estoy lejos, soy realista y estoy centrado en lo que está pasando ahora. Estoy ganando en Poznan y estoy concentrado en ganar el próximo partido”, concluyó.