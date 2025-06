Joaquín Larrivey desmiente en directo de un streaming a Coke Hevia por acusarlo de mentiroso: “Quiero decirle que una vez no me creyó”

Lo que parecía ser uno de los tantos diálogos amenos que un estelar deportivo por streaming sostiene con un futbolista profesional en nuestro país, esta semana se convirtió en un incómodo momento para el periodista Coke Hevia, quien en la emisión de un nuevo capítulo del programa “De buena fuente” fue sorprendido por un desmentido del delantero argentino Joaquín Larrivey.

Fue el año pasado que el hijo de Jorge Hevia negó los acercamientos del actual goleador de Deportes Concepción con Universidad de Chile, una información que en su momento el propio Larrivey había reconocido en diversos medios de prensa nacional, donde explicó incluso los pormenores de su frustrado retorno al CDA.

La incomodidad de Coke Hevia

Y este lunes, que se propició el reencuentro entre el deportista y el periodista en el espacio de redes sociales, el delantero transandino no perdió la ocasión de aclarar los dichos de Hevia Cristino.

“Quiero decirle a Coke, que una vez no me creyó. Vos (sic) una vez no creíste que me hubieran llamado de La U”, inició Larrivey, quien reflotó el tema al reconocer que “leí algo que me enviaron, que no me habías creído que me hubiera llamado el director deportivo Manuel Mayo”.

El desmentido del futbolista dejó de una pieza al comunicador, quien si bien hasta ese momento no estaba demasiado pendiente de la charla entre sus otros contertulios y el jugador penquista, salió en su defensa por desechar la versión del eventual regreso del argentino al cuadro universitario.

Me llamó Manuel (Mayo, gerente deportivo de Universidad de Chile), hablamos un rato, me preguntó si estaba dispuesto a volver a la U — Joaquín Larrivey

“A esta altura de mi vida no tengo porqué mentir. Y la verdad que desconfiar de mi palabra no está bueno, porque me parece ser una persona correcta y honesta. Poner en tela de juicio algo que yo dije no me pareció correcto de tu parte”, lanzó el periodista, quien luego profundizó en sus dichos de 2024.

“Me acuerdo perfecto de la situación, yo no creí por el tema de la edad de Joaquín y pensando además quiénes son los verdaderos dueños de la U”, puntualizó Hevia.

La versión de Joaquín Larrivey

Su argumento no satisfizo del todo a Larrivey, quien sobre el final del tenso momento quiso aclarar el verdadero motivo que frustró su regreso al chuncho.

“Me llamó Manuel (Mayo, gerente deportivo de la U), hablamos un rato, me preguntó si estaba dispuesto a volver”, relató.

“En ese momento yo estaba en Magallanes. Para no hacerla muy larga, le dije que sí y al final se terminaron decidiendo por otro jugador. No sucedió esa posibilidad”, concluyó.