Cristóbal Campos retornó a las canchas tras grave accidente: “Espero un día hacer historia en América y volver a jugar con prótesis”

Este viernes en el Estadio Bicentenario de La Florida se realizó un partido a beneficencia para el exarquero de la Universidad de Chile y San Antonio Unido, Cristóbal Campos.

“Todos X Cristóbal” se llamó el evento que convocó a más de 5 mil personas reunidas para ayudar económicamente al futbolista que perdió unas de sus extremidades inferiores tras un accidente automovilístico, en específico la pierna derecha.

Este evento marcó el regreso de Campos a las canchas después de este accidente, él jugó por alrededor de media hora, y una vez que fue reemplazado, fue ovacionado por los presentes.

Él conversó con TNT Sports sobre este emotivo partido. “Agradecido del apoyo de la gente, del hincha, que estén aquí me llena el alma. Volver a jugar dentro de una cancha, me sentí cómodo, normal, que es lo que quiero hacer”, partió.

“Creo que es cumplir un objetivo, estar de vuelta en cancha, pero vamos por más, aquí no termina esto. Voy a seguir adelante con mi recuperación y espero un día hacer historia en América y volver a jugar con prótesis”, manifestó.

Él recalcó su agradecimiento por la gente que vino, especialmente considerando las bajas temperaturas, y entre ellos destacó la presencia de su ídolo más grande, Johnny Herrera. “Esto es impagable, para mí es único”, cerró.

“Trato de sentirme normal”

Días antes de su regreso a las canchas de fútbol, Cristóbal Campos se sinceró con Sifup, en donde señaló que “trato de sentirme normal al lado que voy, parte que voy me quiero sentir normal, no quiero sentirme una persona limitada o que me apunten con el dedo, y digan que ‘tiene discapacidad’ o algo, sino que me quiero sentir normal”.

De igual forma, el deportista, reiteró que su actual estado se debe a decisiones que tomó en un “mal momento” de su vida. “Muchas veces no me gusta que me digan ‘eres muy resiliente’, ‘tienes mucha fuerza para avanzar’, y todo eso, porque producto de lo que fue mi accidente, debo señalar que fue una mala decisión, y hoy en día me estoy haciendo cargo de eso para poder nuevamente seguir cumpliendo con mi objetivo”, puntualizó Campos.

Campos pidió a los hinchas del fútbol y a la gente en general que más que ponerlo de ejemplo de resiliencia ante una situación de gravedad, le reconozcan su convicción por regresar a la práctica deportiva.