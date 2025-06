Hija de Mirko Jozic se aburre de Vidal y le hace brutal crítica por su expulsión con Audax Italiano: “La falta de autocrítica no es virtud, cansa ya”

Colo Colo sumó este domingo una nueva derrota en el Campeonato Nacional, esta vez por un agónico 2-1 frente a Audax Italiano, encuentro donde Arturo Vidal fue expulsado luego de reclamar airadamente al árbitro Fernando Véjar por validar el segundo y definitivo tanto audino convertido por Leonardo Valencia.

Un áspero diálogo en el estadio Bicentenario de La Florida que acabó con el capitán del Cacique retirándose de la cancha tras recibir dos tarjetas amarillas “por reclamos”, según consignó el propio Véjar al finalizar el partido.

Pese a sus postreros lamentos, la expulsión abrió un nuevo foco de críticas al futbolista albo, quien ya en el empate con Deportes Iquique (2-2) había estado en el centro de los cuestionamientos por su discusión con Fernando de Paul, y que ahora sumó más detractores a su presencia en el camarín popular.

Las duras críticas contra Arturo Vidal

Una de ellas, la hija del histórico entrenador del Cacique Mirko Jozic, Lana, quien se fue con todo en contra de Vidal en redes sociales por su expulsión.

“No entiendo cómo alguien puede permitirse constantemente ‘mostrar carácter’ en la cancha (…) esta no es tu fiesta privada, aquí representas a todos: al equipo y a la hinchada”, escribió en Instagram la hija del técnico campeón de Copa Libertadores con Colo Colo en 1991.

“Respeto a los jugadores con carácter” explicó Lana, quien de todos modos dejó en evidencia su molestia con el King: “Pero no a los que creen tener derecho a poner en riesgo a otros por su actitud desmedida o impulsos fuera de lugar”.

“Los grandes jugadores de carácter en el mundo sabían cuándo y cómo mostrar ese carácter, y cómo canalizar su temperamento para el bien del equipo. Quienes no lo entienden, un día se irán como personas pequeñas”, señaló.

“La vanidad y la falta de autocrítica no son virtudes, son debilidades. Cansa ya (…) a veces siento que a este club ya no lo reconozco”, finalizó.

Los reclamos de Arturo Vidal

Más allá de las duras críticas, el futbolista tuvo su desahogo inmediatamente después de concretarse un nuevo revés de los albos en el torneo local. Uno donde incluso afirmó que Véjar está para dirigir en las series de ascenso del fútbol chileno y no en el torneo estelar.

La publicación de Lana Jozic en contra de Arturo Vidal. Fuente: Instagram @lanatonci.

“La expulsión es de locos. Yo sé que a veces no se puede hablar mucho, pero si un árbitro no tiene carácter para arbitrar un partido de Colo Colo, creo que no debería arbitrar. Si no aguanta la presión, creo que está para Segunda o Tercera división, si no aguanta a un jugador de alto nivel o a un capitán que le diga las cosas. Y que te muestre tarjetas por eso es de locos”, explicó.

“Ojalá nos toquen mejores árbitros en los próximos partidos, que dejen jugar. Él lo estaba haciendo bien, pero después cuando uno le dice cosas y no saben reaccionar, o cuando tratan mal a los jugadores, están mal”, puntualizó.

“Le dije ‘primero te demoraste un segundo en anularnos el gol, y en esta lo aprobaste rápido’, y no le gustó mucho. Luego le dije ‘revísalo, revísalo’, y me mostró las dos amarillas. Esto pasó antes, le pasó a (Iván) Zamorano cuando le dijo a uno ‘querís (sic) ser figura’. Es algo que me sorprende, nunca me había pasado, no era nada del otro mundo y me mostró dos amarillas seguidas”, finalizó.