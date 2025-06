Presidente de club chileno se aburrió de “poner plata” y tras casi dos décadas al mando de la institución anunció que se va “el año que viene”

Aunque su equipo logró después de dos meses una nueva victoria en el torneo de ascenso chileno, el presidente de Unión San Felipe, Raúl Delgado, anunció que a fin de este año dejará la propiedad del club aconcagüino ya que aseguró haberse cansado de “poner plata” en una institución que en sus casi dos décadas al mando no ha logrado consolidarse en el balompié nacional.

Fue luego del 2-1 sobre Deportes Concepción, que el empresario argentino manifestó sus deseos de alejarse del club, que en este campeonato de Primera B se ubica en el penúltimo puesto, con 10 puntos y a sólo dos unidades del último, Santiago Morning.

La renuncia a la presidencia de San Felipe

“Estoy motivado para dejar al club en el lugar que se merece, pero estoy muy desmotivado porque en realidad no podemos hacer en el club lo que queremos hacer, que es tener un plantel competitivo”, indicó Delgado, quien en conversación con medios regionales reconoció que recién este año “tenemos un cuerpo técnico que siempre nos hubiera gustado tener”.

Me cansé de poner plata. Pese a todas las estupideces que dicen muchos, este club, si no pones plata, no funciona. Esta es la realidad — Raúl Delgado

“También me cansé de poner plata”, agregó el argentino, quien tras su revelación argumentó los motivos que le llevaron a decidirse por bajarse del proyecto sanfelipeño.

“Pese a todas las estupideces que dicen muchos, este club, si no pones plata, no funciona. Esta es la realidad”, dijo. “Entonces, yo ya a este que es el año 19, para mí es una tarea cumplida. Yo el año que viene ya no estoy más acá”, reveló.

En su sorpresivo anuncio, el mandamás aconcagüino reconoció que espera “que alguien que venga me gustaría que fueran chilenos y que tengan la predisposición que tuve yo cuando tomé este club hace 19 años, poniendo muchísimo dinero para colocarlo en el lugar que le corresponde”.

“Por lo menos, cuando me vaya van a encontrar un club que tiene una infraestructura como corresponde, y no cuando llegue yo, que no tenían ni siquiera una pelota para entrenar. Yo el otro año me voy. Esta es la realidad, yo no sigo más”, concluyó.

