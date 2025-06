¿Un cariñito para su futuro jefe en la Roja? Gabriel Suazo sorprende al revelar el nombre del mejor DT que ha tenido en su carrera

Cuando el nombre del técnico boliviano-argentino Gustavo Quinteros ha tomado inusitada fuerza en el mundo futbolístico nacional como el futuro adiestrador de la selección chilena tras la renuncia de Ricardo Gareca, uno de los habituales convocados a la Roja, Gabriel Suazo, realizó una reveladora confesión respecto de la importancia del trabajo que el otrora DT de Colo Colo tuvo con él durante su estadía en el club popular.

Fue en un nuevo episodio del podcast del Centenario en el Cacique que el zurdo formado en la cantera alba recordó los nombres de los mejores técnicos que ha tenido en su carrera deportiva, instancia en la que sorprendió a su entrevistador al reconocer que Quinteros ha sido hasta ahora el mejor de los estrategos con quienes ha trabajado.

El mejor DT de Gabriel Suazo

¿Los motivos? Para el lateral de la Roja, la confianza que le dio el entrenador en un duro momento del club (lucha por el descenso en 2020) fueron cruciales para su posterior crecimiento futbolístico.

“Gustavo Quinteros. Creo que he tenido técnicos muy importantes como el Coto (José Luis Sierra), que me hizo debutar, me subió, confió en mí. Como Pablo Guede, que jugué muchísimo con él, pero creo que con Gustavo, en un momento muy difícil de mi carrera, muy difícil, cualquier otro técnico, lo más sencillo hubiese sido apartarme, decirme muchas gracias no juegas más”, explicó.

Importante en un momento muy difícil de mi carrera (...) para cualquier otro DT lo más sencillo hubiese sido apartarme, decirme muchas gracias, no juegas más — Gabriel Suazo

“Y al final también yo siempre estuve ahí, siempre le puse el pecho a las balas. Siempre que cuando yo hablaba decía que estaba orgulloso de estar acá, por más de la situación en la que estábamos, por más de lo que yo estaba viviendo y que no quería ir a ningún lado”, agregó el zurdo, quien recordó en el podcast que en esa triste época del Cacique “yo quería ayudar a Colo Colo a salir de esta situación”.

“Gustavo a mí me ayudó muchísimo, después me respaldó y me puso de capitán, en un momento donde quizás mucha gente quería que yo no fuese el capitán y él me respaldó. Me dijo: ‘tu vas a ser el capitán’. También vio algo en mí que quizás otros técnicos no lo hubiesen visto”, puntualizó Suazo, quien también tuvo elogiosos conceptos para el entrenador que en divisiones inferiores lo hizo debutar como lateral izquierdo.

“Al comienzo no me gustaba para nada esa posición. No me gustaba en absoluto, y siempre que me comentaban o me decían algo, siempre contestaba ‘juego ahí, pero no es mi posición’. Como yo jugué mucho tiempo en el centro del campo, como mediocampista ofensivo en las divisiones menores, normalmente el volante siempre está en contacto con el balón y de lateral no. En ese puesto tú haces apariciones muchas veces, y es una posición muy distinta a la del volante”, recordó.

“Pero yo tuve un técnico acá que me ayudó muchísimo, que es Claudio Rojas, que él me decía mí: ‘En esa posición puedes ser el lateral izquierdo de la selección’. Me lo decía cuando yo tenía 15 años, él me enseñó muchísimo”, agregó.

“Y bueno, cuando uno es joven no le toma la importancia a su palabras en ese entonces, pero él me enseñó muchísimo los perfiles, las distintas cosas que hasta el día de hoy me quedan y siempre cuando me comentan sobre algún técnico, él a mí me marcó como iniciador para lo que hoy soy como lateral”, finalizó.