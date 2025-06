Tragedia en el fútbol argentino por muerte de un jugador de 18 años de San Telmo mientras era operado de ligamentos cruzados

Una nueva tragedia enlutó esta semana al mundo del fútbol luego que medios argentinos dieran cuenta del sorpresivo deceso de Camilo Nuin, futbolista de 18 años del equipo reserva de San Telmo, quien falleció durante una habitual intervención quirúrgica por la rotura de los ligamentos cruzados de una de sus rodillas.

La muerte de Nuin, quien también contaba con pasos en las categorías menores de Boca Juniors e Independiente de Avellaneda, dejó consternados a los hinchas transandinos y a la prensa local considerando que el deportista no tenía preexistencias que hicieran temer por su vida y los exámenes previos a su intervención quirúrgica lo mostraban en condiciones ideales para ser operado.

La tragedia del fútbol argentino

Sin embargo, y luego de un procedimiento médico de poco menos de una hora, en la clínica Espora, de la localidad de Adrogué, en Buenos Aires, su estado de salud evidenció una inesperada falla sistémica que finalmente acabó con su vida.

Fue su padre, también de nombre Camilo, quien relató anoche en diferentes noticiarios argentinos el trágico episodio durante uno de los procedimientos más frecuentes -y de exitoso resultado- para los futbolistas.

“Él venía por una cirugía de rodilla, tenía rotos los ligamentos cruzados. Una cirugía programada con un cirujano con el cual él se había comunicado varias veces y le tenía mucha confianza”, indicó el progenitor del deportista, quien aseguró que en la previa a la operación “nos despertamos lo más bien y vinimos acá (a la clínica). Hablamos del partido del Mundial de Clubes de ayer (miércoles). Vinimos en el auto riéndonos”.

“Nos reímos poniéndole la bata para entrar al quirófano, porque se la había puesto al revés”, detalló Nuin, quien en pocos minutos pasó de vivir un tierno momento con su hijo al trance más doloroso de perderlo en una intervención rutinaria que acabó mal.

“Entró al quirófano, y a la hora y pico me dicen que se complicó, que lo están reanimando. Yo no entendía porqué, cómo se va a complicar. ¿Estás reanimando a una persona que se está operando de la rodilla? Y automáticamente sale otro (médico) de adentro y me dice ‘se murió’. Yo entré como en un trance de aturdimiento”, aseveró.

“Hay cosas como que no recuerdo, vi a la mamá en el piso, lo agarré al médico, le pregunté qué pasó, por qué. No recuerdo ni siquiera las respuestas, y después pedí por favor que me lo dejaran ver”, prosiguió en Telenoche el padre del futbolista, quien en cada palabra que pronunciaba dejaba ver el fuerte impacto que supuso tanto para él como en el resto de la familia la inesperada muerte del deportista.

“Lo vi, estuve con él, lo abracé, le di unos besos, le prometí unas cosas que me hubiese pedido que le prometa, con respecto a su hermana, a sus abuelos”, recordó el hombre, quien detalló que el doctor le explicó que la emergencia se desencadenó al momento en que le extraía “el segundo injerto” al jugador “para reemplazar los ligamentos” de la rodilla.

La versión de los médicos de Nuin

“Fue el único que habló con nosotros, nos dijo que cuando estaba sacando el segundo injerto para reemplazar los ligamentos le dijeron: ‘¡Para, para, para, que entró en paro!’. Él no entiende bien porqué, y aparentemente, por lo que se rumorea, habrá sido un error del anestesista, de la aplicación de la anestesia”, indicó Camilo, quien aseveró que esa versión espera corroborarla una vez le hagan los análisis tanatológicos al cuerpo de su hijo.

“No puedo certificar eso hasta después de la autopsia, pero creo que esto fue evidentemente una mala praxis. No tengo la certeza porque no se hizo la autopsia aún, pero estoy convencido de eso”, finalizó.