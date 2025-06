Holger Rune acusa lesión y ningunea épica victoria de Nicolás Jarry en Wimbledon: “Si juego normal, le gano nueve de cada diez veces”

Holger Rune, octavo mejor tenista del circuito de la ATP, minimizó esta tarde la victoria que consiguió Nicolás Jarry (143°) en la primera ronda del abierto de Wimbledon, y aseveró que esta se dio debido a que él finalizó lesionado el partido que el nacional ganó en tres horas y 34 minutos por parciales de 4/6, 4/6, 7/5, 6/3 y 6/4.

PUBLICIDAD

Si bien el danés llegó a tener una ventaja de 2-0 sobre el de Vitacura en la cancha número tres del All England Lawn Tennis and Croquet Club, su baja física en los siguientes sets acabó con las ilusiones de seguir en competencia. Una derrota que al finalizar el partido justificó en sus dolencias de rodilla.

Los cuestionamientos de Rune a Nicolás Jarry

“Creo que empecé bien el partido, jugando bien. Luego, el tercer set fue un poco desafortunado. En el cuarto parcial empecé a sentir la rodilla y me trataron”, indicó el tenista europeo, quien aseguró que “desde ese momento, ya nunca fui capaz de sacar y golpear mi revés como fui capaz de hacer en los dos primeros sets”.

Fue un partido muy duro en un comienzo, pero al final pude desarrollar el juego que venía haciendo desde la clasificación — Nicolás Jarry

“Esta lesión la he tenido antes, pero hacía mucho que no me afectaba, no lo sé”, agregó Rune. “Sé lo que es, y especialmente jugando extremadamente bajo en la hierba, puede molestar esa zona”, puntualizó.

“Obviamente no esperaba que él remontara, pero eso puede pasar. Vamos a ver, voy a comprobarlo ahora con el médico y el fisio y tomaré una decisión. Es algo que he tenido antes, tenemos que comprobarlo con los médicos”, explicó Rune, quien sobre el final de su escueta conferencia de prensa enfatizó en que “si juego normal, le gano nueve de cada diez veces, con todos mis respetos para Nicolas Jarry”.

“No lo he tenido demasiado fácil con mi rodilla hoy, pero sí, no ha sido genial”, finalizó.

Ajeno a las declaraciones de su rival de turno, Jarry valoró el triunfo y la buena respuesta que tuvo desde lo mental para “soportar todo el desafío que demanda un partido así”.

PUBLICIDAD

Si juego normal, le gano nueve de cada diez veces, con todos mis respetos para Nicolas Jarry — Holger Rune

“Estoy muy contento. Fue un partido muy duro en un comienzo, pero al final pude desarrollar el juego que venía haciendo desde la clasificación (ganó sus tres partidos, sin ceder ningún set). Estoy contento por haber jugado así, remontar, y que mi cabeza pudiera soportar todo el desafío que demanda un partido así”, dijo.

“Gracias a todos los que vinieron, ayudaron un montón. Él empezó mejor que yo, las condiciones son distintas respecto de donde se hace la qualy, es una atmósfera diferente”, agregó.

“Tuve que revertir una desventaja de dos sets a cero, es buenísimo y más hacerlo aquí, que es una de las canchas más bonitas del torneo y que fue la principal años atrás. Es bonito estar aquí”, concluyó.