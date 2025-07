Falta de luz salva a Cristian Garín en Wimbledon: organización suspende su partido cuando perdía por dos sets a uno con el verdugo de Zverev

Cristian Garín (110° ATP) no pudo terminar esta tarde su encuentro de segunda ronda en el abierto de Wimbledon ante el francés Arthur Rinderknech (72°), luego que los organizadores del tercer Grand Slam de la temporada decidieran suspender esta jornada por falta de luz en la mayoría de las canchas aledañas en el All England Lawn Tennis and Croquet Club.

La decisión de los encargados del torneo británico llegó luego de finalizado el tercer set del partido entre el nacional y el galo, que a esas alturas ganaba el europeo por dos sets a uno, con parciales de 3/6, 6/3 y 7/6(3).

La remontada en contra de Cristian Garín

En ese instante, Garín ya llevaba dos horas y 21 minutos de juego en los que si bien en un inicio mostró gran parte del repertorio que le dio la victoria en primera ronda ante Chris Rodesch (163°), con acertados tiros ganadores al fondo y ancho de la cancha, un primer servicio regular y un segundo demoledor, no pudo sostener su rendimiento en las dos mangas siguientes.

Principalmente, por la mejoría en el juego del francés, quien mejoró sus estadísticas en el saque y arriesgó más al ir a buscar cerrar los puntos a la red. Tal estrategia le permitió quebrar el servicio del nacional para ganar el segundo set por 6/3; y extender hasta un tie break el desenlace de la tercera manga, que finalmente se llevó gracias a los errores no forzados del ariqueño.

Fue en ese momento, con Garín masticando aún la inesperada remontada del verdugo de Alexander Zverev (3°) en primera ronda, que los encargados del abierto británico decidieron cancelar el 90% de los partidos, para dejar solamente en disputa el match entre el estadounidense Taylor Fritz (5°) y el canadiense Gabriel Diallo (40°), que a esta hora se disputa en la cancha principal del recinto inglés.

De esta forma, y tras conocerse en los últimos minutos de la programación de partidos de este jueves, el duelo entre Garín y Rinderknech se retomará en la misma cancha 17 donde jugaron hoy, aunque después del encuentro que disputarán por el cuadro femenino la china Xinyu Wang (32°) y la turca Zeynep Sonmez (88°), y que iniciará a eso de las seis de la madrugada en Chile.