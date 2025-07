Nicolás Jarry en la previa a su partido más importante en Wimbledon: “Mi familia ha sido el pilar para este último año”

Debieron pasar poco más de tres horas en la cancha número dos del All England Lawn Tennis and Croquet Club para que Nicolás Jarry (143° ATP) diera rienda suelta a sus emociones, luego de vencer en la tercera ronda del abierto de Wimbledon al brasileño Joao Fonseca (54°), para registrar uno de los momentos más emotivos en la que va del Grand Slam británico.

Una caminata de poco menos de un minuto desde el centro de la cancha, brazos alzados, para encontrarse con su esposa e hijos y fundirse en un emotivo abrazo que fue aplaudido a rabiar por los espectadores, quienes a esas alturas aparte de celebrar la nueva gran presentación del chileno, entendieron el gesto de un deportista que ha sido constantemente elogiado por sus pares del circuito ATP debido a su infranqueable compromiso familiar.

El apoyo necesario para Nicolás Jarry

“Mi familia ha sido el pilar para este último año”, reconoció el nacional, quien tras superar a Fonseca aseguró que “siendo sudamericano, estar dos a tres meses fuera de casa es difícil, y más solitario de lo que ya es el tenis. Tenerlos ha sido genial desde que me casé con mi esposa. Sin ellos, no habría sido capaz de recuperarme como lo he hecho. Ha sido un año largo, pero estoy aquí”.

Un gesto que incluso fue destacado en la previa al partido por el propio tenista brasileño, quien a sus 18 años no dudó en elogiar el ejemplo de compromiso más allá de la competencia que ofrece el chileno.

“Respeto mucho a estos tenistas que han tenido altibajos durante su carrera y se han repuesto siempre. Es muy inspiradora la trayectoria de Nico. Lo conozco bien, solemos hablar cuando coincidimos en torneos y es bonito verlo viajando con sus hijos. Lo considero un gran tenista”, reconoció Fonseca.

Ese convencimiento que muestra Jarry fuera de la cancha respecto del valor de su entorno familiar ha sido clave en esta histórica participación en el césped de Wimbledon, donde se ha convertido en el rival a vencer gracias a sus destacados triunfos en los tres partidos de la qualy y los otros tres en el cuadro principal del torneo.

Nicolás Jarry abraza a su esposa e hijos luego de su victoria en Wimbledon. Fuente: Captura de pantalla ESPN Chile.

“No importa si has pasado por la fase previa o no, cada jugador tiene sus propias batallas y dificultades, esto es algo normal a día de hoy. Estar en la cuarta ronda de este torneo es algo muy especial, estoy tremendamente feliz por estar en esta posición, es muy difícil llegar a la cuarta ronda de un Grand Slam en estos momentos, así que estoy muy feliz”, reconoció Jarry en conversación con puntodebreak.com, donde también se dio el tiempo para analizar a su próximo rival, el británico Cameron Norrie (61°), a juicio del chileno, un “gran tipo, al que le encanta luchar” los partidos.

El próximo desafío de Nicolás Jarry

Un duelo que deberá jugar este domingo (sin horario confirmado), y que de ganarlo, podría significarle a Jarry no sólo un eventual duelo de cuartos de final ante el español Carlos Alcaraz (2°), sino alcanzar su mejor actuación histórica en un torneo del circuito de Grand Slam.

“Viene jugando muy buen tenis en los últimos meses, sé que luchó mucho la temporada anterior, pero ahora tiene de nuevo esa confianza y, además, está jugando en casa. Obviamente, eso será una ventaja para él. Es un gran tipo, le encanta luchar, por lo que será un partido complicado”, reconoció el de Vitacura en el sitio deportivo.

“Tendré que ser muy, muy, muy rápido en la pista, también muy consistente, sin darle demasiadas opciones. Tengo que ser agresivo desde el primer punto. La última vez que nos enfrentamos creo que fue en la fase previa de Roma, pero desde entonces han cambiado muchas cosas, ambos hemos mejorado”, finalizó.