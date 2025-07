“Si a ustedes no les gusta”: DT de equipo del ascenso chileno se hace viral por incomodarse con pregunta y retirarse abruptamente de una conferencia de prensa

Un tenso y viral momento registrado en redes sociales protagonizó este fin de semana el entrenador de Deportes Puerto Montt, Jaime Vera, quien luego de reconocer que su equipo jugó un mal partido en el clásico que le ganaron en tiempo suplementario a Provincial Osorno por 1-0, se retiró abruptamente de la conferencia de prensa al incomodarse con la intervención de uno de los reporteros.

PUBLICIDAD

El inicio de la conversación entre el exfutbolista formado en Colo Colo y los medios deportivos regionales transcurrió en términos normales cuando Vera dio cuenta de su análisis en el que enfatizó en el buen juego de sus rivales y el mal desempeño de sus dirigidos.

Polémica conferencia de Jaime Vera

“Osorno jugó un muy buen partido, los felicito. Hoy no merecíamos ganar, pero ganamos. Estamos contentos por el resultado, pero yo no estoy contento por el trámite del juego”, dijo el entrenador en el registro viral luego de la victoria de su equipo (con gol de Luciano Vázquez en el octavo minuto de descuento).

Los problemas para el técnico comenzaron luego de su respuesta, cuando uno de los periodistas presentes en la conferencia quiso contrastar su análisis con lo que el propio profesional había visto en cancha.

“¿Por qué siente que Puerto Montt no mereció ganar? Se lo pregunto porque lo que vimos fue un encuentro equiparado (…)”, le señaló el reportero al entrenador, quien sin inquietarse demasiado retrucó los dichos del comunicador al aseverarle que “imagino que tú viste el partido. ¿O no? Porque si me dices eso, entonces no lo viste (el partido)”.

La reacción de Jaime Vera

La irónica respuesta de Vera, que el notero no pudo retrucarle, fue inmediatamente tomada por otro periodista para reclamarle al técnico por su “pedantería” en su trato a los medios.

“Profesor, le puedo hacer una pregunta. ¿Por qué tanta pedantería en las respuestas que nos da a la prensa?”, le indicó. Una pregunta que molestó al entrenador, quien rápidamente le indicó al profesional: “Porque es mi manera. Yo soy así, y no voy a cambiarla”.

PUBLICIDAD

“Pero para nosotros es una falta de respeto a nuestro trabajo. Nosotros estamos (…)”, alcanzó a señalar el comunicador, quien se encontró con la sorpresiva reacción de Vera, que apenas pudo aseveró que “si a ustedes no les gusta, entonces me voy”.

Una respuesta que no tuvo la reacción de los entrevistadores, quienes sorprendidos vieron como tras sus palabras, el técnico del club salmonero se levantó y rápidamente se retiró del sector de la conferencia para no regresar más.

Programación 14° fecha Segunda División

Viernes 18/7: Provincial Ovalle-Deportes Rengo (19:00 horas).

Sábado 19/7: Brujas Salamanca-Deportes Puerto Montt (12:00 horas); Deportes Linares-San Antonio Unido (15:00 horas).

Domingo 20/7: Deportes Melipilla-Provincial Osorno (12:30 horas); General Velásquez-Concón National (15:00 horas); Trasandino-Santiago City (17:30 horas).