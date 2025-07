“Tiene fecha de salida”: medios deportivos destapan brutal quiebre en camarín de Colo Colo y aseguran que ByN haría un esfuerzo para despedir a Jorge Almirón

La inapelable derrota por 2-0 sufrida el domingo pasado ante la UC en el estadio Santa Laura desató una nueva gran crisis en Colo Colo, que a pocos días de enfrentar a Universidad de Chile en el Superclásico criollo, podría definir la salida definitiva de su entrenador, Jorge Almirón.

Una desvinculación que según apuntaron esta mañana comentaristas deportivos, como Patricio Yáñez, llegaría luego del encuentro del Cacique ante la U, partido que según indicó el exfutbolista en radio Agricultura podría sentenciar el destino del estratego transandino.

La posible salida de Jorge Almirón

“Por cualquier tema polémico, él se ríe. Lo del domingo fue un desastre para Colo Colo. Yo creo que ya tiene fecha de salida. Para mí se va este fin de semana”, aseveró el otrora jugador del Cacique.

“Sacarlo o no sacarlo te podía mover la aguja, uno nunca sabe, pero ante Universidad de Chile tiene la gran oportunidad”, dijo Yáñez, quien aclaró en la emisora radial que “si este fin de semana pierde y pierde mal, ni siquiera pasará por un tema económico. Ahí tendrá que hacer un esfuerzo Colo Colo para salvar el año”.

Un año que desde la interna del camarín albo parece haberle cerrado las puertas a su actual técnico, considerando que en el programa “Con camiseta”, de Mauricio Israel, se reveló que los futbolistas albos quedaron muy molestos luego que Almirón los citara a entrenamiento el día siguiente a la derrota con la UC.

El camarín roto de Colo Colo

“Para que vean lo roto que está el camarín. Colo Colo, gane o pierda, nunca entrena un lunes después de jugar un domingo. Como fue tanta la presión por las vacaciones, la práctica duró 40 minutos. Fue un saludo a la bandera”, contaron en el espacio conducido por Mauricio Israel.

“Los jugadores lo interpretan como una falta de respeto. Si va hasta un amigo que toma mate con él (Almirón) todo el rato (…) es una situación insostenible. Me dicen que ya pasaron de una situación de liderazgo a intolerancia. La única persona, el único interlocutor que tiene en el camarín es Arturo Vidal. Está todo podrido”, aseveró el periodista Luis Marambio.

La crítica situación del club albo también alcanzó al entrenador Claudio Borghi, quien en su espacio de comentarista en ESPN Chile enfatizó en que “Colo Colo no tiene un equipo que sostenga los malos rendimientos”.

“Cuando tienes un equipo, y por momentos tus jugadores estrellas no funcionan, te mantiene una estructura. Esa estructura te tiene que mantener hasta que se prendan las luces de ciertos jugadores, o hasta hacer cambios. Colo Colo está jugando mal y no veo solución”, alertó.

“Digo esto porque las crisis son siempre. Cuando ganas, está todo bárbaro. Cuando pierdes algunos partidos, es todo crisis y críticas. Y ahora hay que ver cómo (Jorge Almirón) sale parado del próximo partido, porque la U está jugando mejor”, agregó el campeón del mundo en México 1986, quien insistió en que “esta situación que vive Colo Colo es compleja”.

“Acusaciones del presidente del Club Social que Almirón no lo saluda, que el presidente lo saluda a medias (…) el clima no me convence. Manejar y guiar un equipo en el éxito no es difícil, el problema es hacerlo en el fracaso”, apuntó el rostro de ESPN.