“Uno de los momentos más difíciles de mi carrera”: Arturo Vidal habló extensamente del choque de su Ferrari en la Copa América de 2015

Asegurando que fue “uno de los momentos más difíciles de mi carrera”, el futbolista Arturo Vidal habló extensamente del choque de su automóvil Ferrari, durante un día libre en medio de la Copa América de 2015, accidente que estuvo a punto de dejarlo fuera del campeonato que terminó ganando la Selección Chilena.

PUBLICIDAD

“De pasar de una situación que me podría haber pasado cualquier cosa a mí y a Marité en ese momento, a estar jugando dos días después, no es fácil”, comenzó señalando Vidal en su podcast “El reinado de Vidal”.

Luego añadió que lo que más rescata del episodio es el apoyo y el cariño que recibió de la gente tras el accidente.

“La gente me mostró el cariño… si a muchos no les gustó, pero mucha gente me apoyó en ese momento, y eso creo que fue la fuerza y el momento en que creció el hambre y creció la confianza de que esa copa se tenía que quedar acá”, indicó.

“Uno de los momentos más difíciles de mi carrera”

“De los errores he aprendido muchas cosas y ese momento fue uno de los momentos más difíciles en mi carrera. Más encima estando en la selección, peleando algo que todos pensábamos, que la copa tenía que quedarse acá, y me pasa algo así, y que me podría haber pasado algo peor; que me hubiesen sacado de ahí, que volvía a mi equipo y me sacaban de mi equipo y se me acababa la carrera… de muchos pensamientos a que dos días después tenía el cariño y el apoyo de la gente en el estadio, yo creo que fue maravilloso”, reflexionó Arturo Vidal.

A lo anterior, añadió que el accidente “me cambió mucho mi forma de pensar y de vivir, por eso también siempre he sido agradecido de la selección y siempre voy a estar para la selección por todos esos detalles”, complementó.

Finalmente, indicó que haber sido titular en el partido que se jugó dos días después del choque fue un espaldarazo importante que le dio un empuje más para lograr el campeonato.

PUBLICIDAD

“Yo creo que lo bueno que me pasó, y que es lo mejor que me podía haber pasado, es haber entrado de titular (en el partido ante Bolivia), porque ahí me demostraron que confiaban en mí, como cuando yo confié en ellos y arriesgué mi carrera en un Mundial un año antes, ellos se la jugaron por mí en esa Copa América (...) Ir de titular fue un golpe anímico para mí muy bueno (...) Yo creo que si yo no jugaba de titular, el golpe hubiese sido más fuerte”, cerró diciendo sobre el tema.