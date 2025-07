Johnny Herrera aclaró su ausencia a cena conmemorativa de la Roja por título de Copa América 2015: “Preferí estar con mi hijo, que está de vacaciones”

Johnny Herrera justificó en un programa de televisión su ausencia de la cena para los seleccionados chilenos que organizó la ANFP para conmemorar la obtención del título de Copa América en 2015, asegurando que no fue porque prefirió compartir con su hijo porque “está de vacaciones”.

Fue en el programa “Todos somos técnicos”, de TNT Sports, donde el retirado arquero e integrante del plantel dirigido por Jorge Sampaoli reveló los motivos detrás de su marginación de los homenajes que esta semana convocó la asistencia de futbolistas en activo, como Gary Medel, Eduardo Vargas, Eugenio Mena y Arturo Vidal; y otros exseleccionados ya retirados, como Jorge Valdivia, Gonzalo Jara, Claudio Bravo, Jean Beausejour, José Rojas y Paulo Garcés.

Las bajas en cena por Copa América 2015

Ausencia que no pasó inadvertida para los presentes, entre ellos, el actual futbolista de la UC, Gary Medel, quien en su cuenta oficial de Instagram publicó una fotografía del encuentro organizado por la Federación de Fútbol de Chile (FFCh) y un mensaje en el que reconoció que ya habrá otra ocasión de reunirse todos los integrantes del plantel campeón de América.

“Celebrando 10 años de algo histórico para nuestro país. Lástima que no estemos todos, pero ya tendremos otra oportunidad para celebrar juntos”, escribió.

En la misma línea, el actual rostro deportivo de TNT Sports y radio ADN, Gonzalo Jara, si bien reconoció que “faltaron algunos”, eso aconteció por compromisos laborales y de logística de sus otrora compañeros de camarín.

“Faltaron algunos, como es lógico, porque están fuera de Chile o, como Felipe Gutiérrez, que está trabajando en La Serena; Ángelo Henríquez, Mauricio Pinilla. Pero éramos, prácticamente, la mitad de ese plantel que estuvo en esa primera Copa América”, dijo Jara.

La explicación de Johnny Herrera

“Venía llegando de Viña del Mar. Estaba muy cansado. Me fui a la casa, comí, descansé un rato y luego me vine al canal”, fueron las primeras palabras que pronunció Herrera en TNT Sports para justificar su ausencia del evento, que aseguró le merecía “todo el respeto”, pero que no pudo asistir por temas familiares.

Con todo el respeto que merece la comida, preferí estar con mi hijo, que está de vacaciones, entonces hay que estar ahí — Johnny Herrera

“Con todo el respeto que merece la comida, preferí estar con mi hijo, que está de vacaciones, entonces hay que estar ahí”, explicó.

“Me hubiera gustado estar, pero no pude. Si cuando uno puede, obviamente que quiere estar. Andaba hasta con el traje en el auto, por si alcanzaba”, finalizó.