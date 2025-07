Universidad de Chile vs. Colo Colo: ¿Dónde y a qué hora ver el Superclásico que encendieron en la previa los técnicos Gustavo Álvarez y Jorge Almirón?

Universidad de Chile y Colo Colo no sólo reeditarán desde las 15:00 horas de este sábado una nueva edición del Superclásico en el Estadio Nacional, sino que protagonizarán un enfrentamiento que bien podría marcar una serie de hitos históricos para ambas escuadras.

Un partido de gran relevancia para los entrenadores de ambos equipos, Gustavo Álvarez por el lado de los azules y Jorge Almirón por el de los albos, quienes en sus respectivas conferencias de prensa dejaron en evidencia que el de mañana es “el partido” de la temporada.

Las arengas de los entrenadores del Superclásico

“Para mí la forma de ganar los partidos, sobre todo los clásicos, es superar al rival en todos los aspectos”, explicó Álvarez, quien reconoció que desde “el físico, lo táctico, lo emocional y técnico, mañana vamos a superar al rival en todos los aspectos y así ganar el partido”.

La arenga del estratego del chuncho tuvo su contraparte en la vereda rival, considerando que el cuestionado entrenador del Cacique aseguró que siquiera se la pasa por la cabeza sufrir una derrota en el principal duelo del balompié nacional.

“Yo no pienso en eso. Imagínate el entrenador de Colo Colo está acá pensando que puede perder. No puede estar acá. Yo nunca pienso así. Ni me lo imagino, yo voy a ganar mañana”, insistió Almirón, quien de cara al duelo de este sábado ante la U sufrirá la baja de relevantes futbolistas albos.

Si ya en la previa al partido de mañana el entrenador argentino había confirmado la ausencia de los lesionados Tomás Alarcón y Óscar Opazo, y del suspendido Arturo Vidal; en las últimas horas los nombres del defensor Mauricio Isla y el delantero Javier Correa se sumaron a las bajas obligadas que deberá asumir en el clásico.

En el caso del argentino, y según revelaron esta tarde en radio ADN, debido a un fuerte “desgarro que sufrió en el último entrenamiento”, y en el del defensor, debido a “una dolencia en su tobillo”.

Las formaciones del Superclásico

Como si eso fuera poco, en las últimas horas también se aseguró que el DT del Cacique afrontará el duelo ante el elenco dirigido por Álvarez con un inesperado cambio en el arco, ya que según informaron en la emisora radial “podemos prácticamente asegurar que en el Superclásico del fútbol chileno no atajará Brayan Cortés y lo hará Fernando de Paul”.

“Solamente es por decisión técnica. Le pesó sin duda el partido ante Universidad Católica. No viene siendo hoy día prenda de garantía para el técnico Jorge Almirón, más allá de todas las oportunidades que recibió. Y hoy es una decisión técnica”, indicaron.

Un escenario radicalmente opuesto al de la U, que de cara al partido de mañana contará con gran parte de su plantel, y salvo su capitán Marcelo Díaz, que no sería incluido por Álvarez en el once titular, saltaría a la cancha con Gabriel Castellón en el arco; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia y Matías Sepúlveda en defensa; Charles Aránguiz, Israel Poblete y Javier Altamirano en mediocampo; y Maximiliano Guerrero, Rodrigo Contreras y Lucas Assadi en labores ofensivas.

¿Dónde ver Universidad de Chile vs. Colo Colo?

El Superclásico se transmitirá a partir de las 14:00 horas por el canal TNT Sports, que lo ofrecerá en su señal Premium HD; y por streaming, en la plataforma Max.