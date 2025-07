“Me pegó a mí y me expulsó a mí”: Esteban Pavez y Arturo Vidal se descargaron tras la derrota de Colo Colo en el Superclásico

El Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile terminó con escándalo. Antes de que se haya consolidado el triunfo de Los Azules 2-1, tres expulsiones marcaron el alargue: los dos capitanes de los respectivos equipos, Marcelo Díaz y Esteban Pavéz, y el DT de Colo Colo, Jorge Almirón.

PUBLICIDAD

Un fuerte conflicto se desató en las canchas del Estadio Nacional en el alargue cuando Díaz se enfrascó en una discusión con el árbitro Piero Maza después de una falta que él cometió en contra de un jugador de los Albos.

Esto provocó la expulsión del capitán de la U, quien ya se había ganado una tarjeta amarilla unos minutos antes. Esteban Pavez fue a encarar a Díaz, quien terminó pegándole en su mejilla, el líder de Colo Colo fue a recalcar este gesto a Maza, quien también decidió expulsarlo.

Al final del encuentro, después de un partido lleno de reclamos por las decisiones del arbitraje tras sancionar tres penales por VAR, el DT de Colo Colo, Jorge Almirón fue a reclamarle a Piero. Él alzó la tarjeta roja y el entrenador no podrá participar del próximo partido ante Deportes La Serena.

Las reacciones de los jugadores de Colo Colo

Una vez que terminó el partido, Pavez se descargó con TNT Sports. “No me gusta nunca hablar de arbitraje, pero creo que hoy día el segundo penal para mí… No sé, todavía no lo veo. Lo voy a revisar. Creo que es contacto de fútbol, lo tranca, después le pega, es lo que digo a priori. Obviamente que no se va caliente, después me expulsa a mí. Me pegó a mí y me expulsó a mí. No sé, una locura. No me gusta hablar del árbitro, pero la verdad que me quedo caliente”.

Sobre su expulsión, el capitán de Colo Colo agregó que fue “por lo que estoy diciendo. Marcelo Díaz me tiró un charchazo. Obviamente que le tiro un par de palabras, lógico por la calentura, y me expulsa por eso. La verdad que es increíble, es increíble. Sobre todo un árbitro como Piero Maza, que hace poco estuvo en un partido importante. Pero bueno, no quiero hablar de eso. La verdad que caliente con lo que pasó dentro de la cancha, porque creo que hoy día ni siquiera era para empatar”, recogió Dale Albo.

Por su parte, Arturo Vidal, quien estaba viendo el partido a la distancia debido a su suspensión tras el partido de Colo Colo contra Audax Italiano, expresó su sentir a través de sus redes sociales. Sus mensajes fueron solo con emoticones: un payaso, una cara enojada, una carpa de circo con un mono haciendo malabares.

PUBLICIDAD

Él cerró este hilo de historias con una foto del camarín del Albo, en donde se leía el mensaje “A morir por el Colo”.

Historia de Arturo Vidal Fuente: Instagram @kingarturo23oficial

Historia de Arturo Vidal Fuente: Instagram @kingarturo23oficial

Historia de Arturo Vidal Fuente: Instagram @kingarturo23oficial