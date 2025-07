Johnny Herrera revela la indignante propuesta económica de la U a Eduardo Vargas y dirigente de Nacional reconoce que delantero le pidió volver

Un duro traspié sufrió en las últimas horas la negociación que directivos de Universidad de Chile mantuvieron con los agentes de Eduardo Vargas, quien finalmente regresará a Nacional de Montevideo luego de rechazar la propuesta económica que le hicieron los azules.

Una que según informó el otrora arquero del chuncho, Johnny Herrera, no alcanzó siquiera a ser cercana al mínimo del sueldo que ganaba en el club uruguayo durante estos primeros seis meses de 2025.

La revelación de Johnny Herrera

Según reveló el retirado futbolista en el programa “Todos somos técnicos”, de TNT Sports, el delantero quedó insatisfecho con la propuesta de la U, que en palabras de Herrera, ni siquiera llegó a un 10 por ciento de lo que recibía por su contrato con el elenco charrúa.

“Me dicen que la U le ofreció el 10% de lo que ganaba en Uruguay”, indicó Herrera, cuya versión fue confirmada incluso por dirigentes de Nacional, quienes reconocieron que el propio Vargas los contactó para que le permitieran regresar a Uruguay.

“Eduardo vuelve porque no llegó a un arreglo con Universidad de Chile. La oferta que le hicieron no colmó sus expectativas y nos pidió volver. En realidad, él ya tenía cosas acá, pero nos pidió para volver, entrenar y estar en forma”, sinceró el vicepresidente de Nacional, Flavio Perchman, quien en diálogo con la emisora local “El Espectador” también confirmó que el delantero chileno ya acabó su ciclo con la camiseta del club uruguayo.

“El ciclo de Vargas con Nacional ya está cerrado, está hablado y está acordado, pero nos pidió volver para entrenar, para estar en forma física hasta que solucione ese tema”, contó.

“El apresuramiento con Universidad de Chile era porque el viernes vencía el plazo para inscribir jugadores para la Copa Sudamericana. Pero bueno, le hicieron una oferta que no le colmó o no sé, parece que fue media ridícula. Él nos pidió entrenar acá y le dijimos que no había ningún problema”, finalizó.