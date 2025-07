Almirón cuestionó expulsión en el Superclásico y acusó “una persecución” de los árbitros en su contra: “Se analiza la derrota, pero no los robos o penales”

El entrenador de Colo Colo, Jorge Almirón, cuestionó este viernes su expulsión en el Superclásico ante la U (2-1) y acusó a los árbitros chilenos de perseguirlo luego de ser suspendido para dirigir mañana a Colo Colo en su partido del torneo nacional ante Deportes La Serena.

Según aseveró el estratego argentino en la habitual conferencia de prensa del Cacique previa a sus partidos oficiales, la decisión de Piero Maza de expulsarlo por “conducta inadecuada dentro del banco” y por “entrar al terreno de juego para enfrentarnos de manera desafiante”, estuvo muy lejos de ser merecida considerando que, a su juicio, lo único que hizo durante la refriega entre los futbolistas albos y universitarios fue separar “a los jugadores porque estaban reclamando”.

Las quejas de Jorge Almirón por expulsión

“Cuando me equivoqué pedí disculpas, pero está vez no hice nada”, señaló Almirón. “Me cuidé incluso en eso porque sabía que estaban las cámaras”, agregó el técnico popular, quien aseveró que “me parece una persecución. Yo separé a los jugadores porque estaban reclamando”.

No le dije nada al árbitro (Piero Maza), sólo le dije que fueron dos goles inexistentes y me retire, y me sacó la roja — Jorge Almirón

Tras ofrecer su explicación por la expulsión, el técnico reveló que “no le dije nada al árbitro, sólo le dije que fueron dos goles inexistentes y me retire, y me sacó la roja”.

“Siempre va a ser su palabra contra la nuestra. No hice nada, no me parece justo”, remarcó Almirón, quien sobre el final de su conferencia lanzó un irónico comentario para la labor de Maza en el Superclásico.

“Se analiza la derrota, pero no los robos o los penales. Fue una derrota más y ahora tenemos que seguir trabajando. Este momento lo vamos a sacar adelante”, concluyó.

Programación 16° fecha

Viernes 18/7: Everton-Deportes Limache (19:00 horas).

Sábado 19/7: Unión Española-Unión La Calera (12:30 horas); Colo Colo-Deportes La Serena (15:00 horas); Coquimbo Unido-Deportes Iquique (17:30 horas).

Domingo 20/7: Audax Italiano-Universidad Católica (12:30 horas); Ñublense-Universidad de Chile (15:00 horas).

Lunes 21/7: Huachipato-O’Higgins (19:00 horas).

Suspendido: Cobresal-Palestino.