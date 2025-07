La U apabulla a Guaraní por la Copa Sudamericana

No fueron pocos los hinchas azules que recordaron la campaña del 2011 luego que Universidad de Chile goleara a Guaraní por la Copa Sudamericana, ilusionándose con levantar 14 años después nuevamente el trofeo continental.

PUBLICIDAD

El cuadro dirigido técnicamente por Gustavo Álvarez, apabulló al elenco de Paraguay por 5-0, quedando la U con la mejor opción para seguir avanzando en el certamen continental, de cara al duelo de vuelta que jugarán el próximo jueves 25 de julio, a las 18:00 horas, en el estadio La Olla de Asunción.

La U se colocó en ventaja a los 21 minutos de juego, luego que Charles Aránguiz convirtiera de penal tras falta a Lucas Assadi.

Ya en el segundo tiempo, el volante Javier Altamirano aumentó a los 57 minutos, lo propio hizo Lucas Assadi a los 60, Fabián Hormazábal a los 65 y cerró todo Nicolás Guerra a los 87 minutos, dándole el triunfo a la Universidad de Chile.

El cuadro de Guaraní, en tanto, se quedó con 10 jugadores cuando terminaba el primer tiempo, luego que el exSantiago Wanderers, Mario López, recibiera doble amarilla.

Si la U hace prevalecer su ventaja ante el cuadro paraguayo, pasará a los octavos de final de la Copa Sudamericana, donde enfrentará al cuadro argentino de Independiente de Avellaneda, club en el que militan los chilenos Felipe Loyola, Pablo Galdames y Luciano Cabral.

Análisis de Gustavo Álvarez

Luego de finalizado el partido, el técnico de la U, Gustavo Álvarez, valoró el trabajo realizado en la cancha por los jugadores: “Considero que fue un partido muy bueno del equipo. Estamos muy contentos, fuimos dominadores, por momentos no, pero el cambio llega porque sentíamos que necesitábamos un delantero más, lo decidimos antes de la expulsión. En el segundo tiempo fuimos muy contundentes, eso nos ayudó a ganar el partido, pero esto no termina acá, la llave no está cerrada, en el fútbol todo puede pasar”.

Además, el DT azul agregó que “compitiendo cada tres días no nos podemos relajar. Ya hay que pensar en Ñublense, tenemos dos días para entrenar, recuperarnos y viajar; este partido dejó de disfrutarse hace unos minutos y no tenemos tiempo para otra emoción que no sea la atención en el próximo rival”.