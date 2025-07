Tenista que llegó a ser número dos de la WTA anuncia retiro temporal de la actividad por problemas de salud mental: “Hace tiempo que no me siento feliz en la pista”

La tenista tunecina Ons Jabeur sorprendió al mundo del tenis profesional al anunciar esta semana en sus redes sociales su retiro de la actividad deportiva como consecuencia de sus actuales problemas de salud mental.

Una serie de afecciones que la tenista que alcanzó en 2022 el puesto número dos del ranking de la WTA develó en una publicación que escribió en su cuenta oficial de Instagram y que recibió una gran cantidad de muestras de apoyo, entre ellas, de otras deportistas como la tenista chilena Daniela Seguel; e incluso del propio circuito femenino, que no dudó en entregarle a Jabeur “un montón de amor y apoyo” en su delicado momento de salud.

La salud mental de Ons Jabeur

“En los dos últimos años me he esforzado mucho, he luchado contra las lesiones y me he enfrentado a muchos retos. Pero en el fondo, hace tiempo que no me siento feliz en la pista”, reconoció la deportista de 30 años, quien en la actualidad aparece en el puesto 71 del escalafón femenino mundial.

“El tenis es un deporte tan hermoso, pero ahora mismo siento que es hora de dar un paso atrás y finalmente ponerme a mí misma primero: respirar, sanar y redescubrir la alegría de simplemente vivir”, puntualizó la tenista, quien de este modo confirmó su ausencia indeterminada de la competencia profesional.

“Gracias a todos mis seguidores por entenderlo. Su apoyo y cariño significan mucho para mí. Los llevo siempre conmigo. Incluso cuando esté fuera de la pista, seguiré estando cerca y conectada de otras maneras, y compartiré mi camino con ustedes”, finalizó.

La publicación que compartió en sus redes sociales la tenista tunecina Ons Jabeur. Fuente: Instagram @wta.

Cabe destacar que en su carrera deportiva, la tenista tunecina ha ganado un total de cinco títulos del circuito de la WTA y ha alcanzado en tres ocasiones las finales de torneos de Grand Slam como Wimbledon (en dos ocasiones, en 2022 y 2023) y el US Open (2022).

En torneos como el Abierto de Australia y Roland Garros sus mejores actuaciones han sido un cuarto de final en la cita oceánica (2020) y otros en la misma ronda en Roland Garros (2023 y 2024).