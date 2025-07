Carlos Palacios es marginado de la Copa Argentina por supuesta indisciplina y referentes de Boca Juniors piden “mandarlo de vuelta a Colo Colo”

El peor momento desde su llegada al fútbol argentino está padeciendo por estos días el mediocampista chileno Carlos Palacios, quien luego de ser marginado este martes por el entrenador de Boca Juniors para el duelo de mañana por Copa Argentina frente a Atlético Tucumán, recibió una gran cantidad de críticas de parte de históricos referentes del club y medios deportivos transandinos.

Futbolistas de exitoso pasado con la camiseta boquense, como el mediocampista Alberto “Beto” Márcico o el defensor Cristián Traverso, tuvieron hoy lapidarias palabras para el formado en Unión Española; tan duras como los cuestionamientos que reconocidos medios locales (Olé, Clarín, TyC Sports y Canal 26) le dedicaron al futbolista nacional.

¿Otra indisciplina de Carlos Palacios?

Su ausencia al entrenamiento de ayer, que derivó en la decisión de Miguel Ángel Russo de marginarlo de la nómina de futbolistas para el encuentro ante Tucumán, remeció a los medios deportivos argentinos que insistieron en una nueva indisciplina del jugador, considerando que el pasado domingo cumplió 25 años.

“El delantero que este domingo cumplió 25 años fue eje de comentarios durante toda la jornada respecto de otra supuesta indisciplina que habría derivado en la decisión de Russo de dejarlo al margen”, dijeron en Olé, donde afirmaron que “en las redes sociales algunos asociaron este faltazo con el hecho de que la noche anterior haya celebrado su cumpleaños”.

En la misma línea, en canal26.com precisaron que el deportista nacional “no participó este lunes del entrenamiento por haber llegado en ‘mal estado’ después de un cumpleaños. Producto de esta situación, el técnico Xeneize lo apartó del plantel profesional”.

Y si bien en TyC Sports indicaron que Palacios sufrió una “tendinitis en las dos rodillas”, y que “fue sometido a estudios pues la dolencia vendría de arrastre”, las críticas no faltaron de parte de Traverso, que en el canal deportivo aseveró que “Palacios se terminó en Boca”.

Críticas de los referentes a Carlos Palacios

“El chileno no entendió dónde está, así que hay que rescindirle el contrato y mandarlo de vuelta a Colo Colo. Esto es indefendible, tendrían que haberlo investigado antes”, se quejó el también exdefensor de la U, quien acusó al chileno de “no importarle nada”.

No entendió dónde está, así que hay que rescindirle el contrato y mandarlo de vuelta a Colo Colo — Cristián Traverso

La reciente convocatoria de Boca Juniors para el partido de mañana frente a Atlético Tucumán no considera al chileno Carlos Palacios. Fuente: Instagram @bocajrs.

“No le importa dónde está, no parece darse cuenta (…) ¿Todos los lunes un problema nuevo? A ver. ¿Quieres salir? Sale, pero después entrena y el domingo rómpela. Ahí nadie te va a decir nada. Pero en el cuerpo técnico no son boludos, mucho menos en uno que dirige desde hace 40 años. Siempre los lunes hay una excusa”, continuó.

“Román (Riquelme, presidente de Boca), mala tuya, porque esto había que investigarlo antes. Uno piensa que los puede arreglar, encaminar. Le deben haber avisado que no saliera, pero no le entró. Así que Román, tómalo como una mala, devuélvelo a Colo Colo, donde es feliz, y listo. Esto es indefendible. Para mí, el ciclo de Palacios en Boca se terminó. Si yo fuera el presidente, le rescindiría el contrato. Me cansó”, concluyó.

En la misma línea, Márcico apuntó que el aporte de Palacios ha sido nulo en el club argentino. “Boca no puede tener jugadores así, (Leandro) Paredes va a solucionar todo en la mitad de la cancha, pero hay que buscar gente que lo acompañe”, dijo.

“Está muy bajo (...) debe haber alguien que cree más situaciones de gol”, finalizó.