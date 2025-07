Coquimbo Unido: las brújulas que hacen soñar a los “piratas” con un tesoro inédito

En el 2024, Coquimbo Unido hizo una gran primera rueda en el Campeonato Nacional. De hecho, casi fue “campeón de invierno”, solamente superado por un punto por Universidad de Chile, pero en el segundo tramo se desinfló, en buena medida por la salida de Luciano Cabral, y terminó en un deslucido octavo puesto.

En este 2025, los “piratas” sí lograron rematar como punteros durante la mitad inicial del torneo, por encima de Audax Italiano por diferencia de gol, y ya les sacaron dos unidades de ventaja a los “audinos”, tras la fecha del pasado fin de semana. Ahora, tendrán una prueba de fuego, ya que visitarán a una Universidad Católica que no ha caído desde la llegada de Daniel Garnero.

Los coquimbanos no quieren que les ocurra lo mismo que en la temporada anterior, por lo que no han dejado partir a sus principales figuras en este mercado de pases. Hasta el momento, sólo se han ido los delanteros Felipe Reynero y Jason Flores, quienes no tuvieron un aporte significativo en el primer semestre, sin anotaciones entre ambos.

La base del plantel está intacta, en busca de un título inédito para el club. A continuación, las claves del exclusivo líder de la Liga de Primera.

Solidez defensiva

La retaguardia, encabezada por el arquero Diego Sánchez, ha sido el sostén fundamental de esta campaña. Los nortinos son por lejos el cuadro menos goleado del certamen, con ocho tantos en contra, sacando seis de distancia a sus más cercanos perseguidores en este apartado, Palestino y Unión La Calera. La zaga se lee de memoria, con Francisco Salinas, Bruno Cabrera, Manuel Fernández y Juan Cornejo, todos con mínimo 15 de 16 partidos jugados.

Matías Palavecino

El volante ofensivo argentino de 27 años, formado en Rosario Central, tuvo un breve paso por el puerto de la Cuarta Región en el 2023, pero partió a préstamo a Belgrano en agosto de ese año. Su cesión concluyó en diciembre pasado y tuvo que regresar, con la presión de ser el reemplazante natural de Cabral. Sin embargo, no le ha pesado esta mochila, ya que es la manija del equipo, siendo uno de los máximos habilitadores del campeonato, con cinco asistencias.

Goleadores repartidos

Con su doblete del sábado en el 4-1 en casa sobre Deportes Iquique, Cecilio Waterman es el artillero de la plantilla. Con cinco dianas, lidera a un grupo donde muchos llegan a la red rival, una decena en total, incluidos los cuatro defensas estelares. Aparte del panameño, han convertido Nicolás Johansen (4), Salinas (3), Bruno Cabrera (3), Palavecino (2), Nahuel Donadell (2), Fernández (1), Cornejo (1), Sebastián Cabrera (1) y Alejandro Azócar (1).

Local invicto

El “Barbón” ha perdido apenas un encuentro en las 16 fechas que van disputadas, el 2-0 sufrido a manos de Colo Colo en el estadio Monumental. En el Francisco Sánchez Rumoroso no sabe de derrotas, ya que no cae desde el 31 de agosto del 2024, cuando la “U” se impuso por la cuenta mínima. De los ocho duelos que lleva como anfitrión en esta liga doméstica, acumula cinco triunfos y tres empates, con tres goles recibidos, para un 75 por ciento de rendimiento.

Continuidad técnica

Fernando Díaz llegó a la banca coquimbana para la segunda parte del 2022, cuando su escuadra marchaba colista, salvándola del descenso. Luego de un 2023 donde finalizó en un meritorio quinto lugar y después de desinflarse en la temporada pasada, fue despedido en octubre, siendo sustituido por su ayudante, Esteban González, con quien cortó relaciones. Pese a esta pelea, el “Chino” ha logrado seguir sacándole provecho al proceso iniciado por el “Nano”.