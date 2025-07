“La U está para ganarle a cualquiera y puede ser campeona de la Sudamericana”: Sergio “Superman” Vargas le puso todas las fichas al equipo de sus amores

Asegurando que “la U está para ganarle a cualquiera y puede ser campeona de la Sudamericana”, el exarquero Sergio “Superman” Vargas dejó clarito que su corazón sigue siendo azul y que está encantadísimo con el pasar del equipo que hoy dirige Gustavo Álvarez.

En conversación con Rodrigo Sepúlveda en el programa “Te lo cedo” de Zapping Sports, Superman Vargas no escondió su ilusión de que la Universidad de Chile siga avanzando en el torneo internacional.

“Esta U me ilusiona. Tiene funcionamiento, orden, y sobre todo, mentalidad ganadora. Si mantiene el nivel, podría incluso ser campeona de la Copa Sudamericana. Ya le ganaron a equipos argentinos y brasileros, ¿por qué no pensar en algo más grande?”, dijo de entrada sobre el presente de los azules.

En ese sentido, también destacó el liderazgo de jugadores como el histórico Charles Aránguiz y Matías Zaldivia, de quienes dijo que “son claves, transmiten algo diferente. Con referentes así, el equipo está sólido. La U está para ganarle a cualquiera”.

En tanto, sobre la llegada de otros referentes históricos, Vargas indicó que “Eduardo Vargas podría ser un aporte, pero no es el mismo de hace 14 años. Lo mismo con Alexis. Me gustaría que los grandes volvieran antes, no a los 37 o 38”.

¿Quién debería estar en el arco de la Selección?

En cuanto a quién debería hacerse cargo del arco de La Roja, Superman Vargas no dudó en dar a su candidato, indicando que “el arquero de la selección tiene que ser Brayan Cortés. Este año bajó su rendimiento, pero en la selección siempre ha rendido. Tiene experiencia y condiciones. Hay que respaldarlo”.

La conversación también tuvo espacio para anécdotas y momentos personales. Vargas recordó su infancia en Chacabuco, su pasión por el rock, su admiración por Hugo Orlando Gatti y el orgullo que sintió al nacionalizarse chileno para defender a la Roja. “Fue una emoción tremenda. Me sorprende que hoy haya jugadores que no quieran jugar por la selección. Es cuando más hay que estar”, indicó.

En tanto, al ser consultado sobre si cree ser el mejor arquero que ha tenido la U, Vargas no esquivó la pregunta y respondió que “eso lo dicen los hinchas. Y si ellos lo sienten así, ya está”.

A esto, añadió que “no me corresponde a mí decirlo. Yo solo agradezco que después de tantos años me sigan recordando así. Para mí eso vale más que cualquier premio (...) No se trata solo de atajar. Se trata de representar algo. Yo siempre sentí que la gente me sintió suyo”, apuntó el exarquero azul.