Fallece la leyenda del WWE a los 71 años: Hulk Hogan sufrió un paro cardíaco

Hulk Hogan, uno de los íconos más grandes de la lucha libre, falleció este jueves a los 71 años debido a un paro cardíaco en su hogar en Clearwater, Florida, según confirmaron fuentes cercanas y medios especializados como TMZ Sports. A pesar de los esfuerzos de los paramédicos que lo trasladaron durante la madrugada, no logró sobrevivir.

Conocido en la vida real como Terry Bollea, Hulk Hogan fue un pilar fundamental en la popularización de la lucha libre a nivel mundial. Durante las décadas de los 80 y 90, transformó el deporte con su carisma, su imponente físico y frases memorables como “Say your prayers and eat your vitamins” .

Una carrera llena de logros

A lo largo de su carrera, Hogan acumuló un total de 12 campeonatos mundiales y se destacó por haber ganado dos Royal Rumble consecutivos en 1990 y 1991. Su enfrentamiento más famoso fue contra André the Giant en WrestleMania III, un evento que reunió a más de 93.000 fanáticos en el Pontiac Silverdome, marcando un hito en la historia de la lucha libre.

En 1996, Hogan sorprendió a sus seguidores al unirse al grupo Nuevo Orden Mundial (NWO), donde pasó de ser un héroe a convertirse en un villano.

Más allá del ring

Además de su exitosa carrera en el cuadrilátero, Hulk Hogan también incursionó en el cine y la televisión. Participó en películas como Rocky III y protagonizó el reality show Hogan Knows Best, que lo consolidó como una figura emblemática más allá del mundo del deporte.

Recientemente, su esposa Sky había desmentido rumores sobre su estado de salud, afirmando que Hogan se encontraba fuerte y en proceso de recuperación tras varias cirugías, incluida una en el cuello.