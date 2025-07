Juan “Candonga” Carreño: “Los futbolistas de hoy están más preocupados del auto, celular y corte de pelo, que de entregarse ciento por ciento en una cancha”

Recordado por su indomable carácter y entrega en la cancha entre las décadas de los ochenta y dos mil, el delantero Juan “Candonga” Carreño fue uno de los tantos futbolistas chilenos que dejó una huella en la hinchada nacional no sólo por sus goles.

Una dilatada trayectoria deportiva que el retirado futbolista defiende con orgullo, pero que por estos tiempos deja en un segundo plano considerando sus nuevas responsabilidades laborales en la Municipalidad de San Vicente de Tagua Tagua que, reconoce, lo han alejado de su gran pasión por el fútbol.

Las críticas de Carreño al futbolista actual

Una que se ha ido apagando, en palabras del propio Carreño, por la escasa actitud y ambición deportiva que ve en los actuales futbolistas, y que resume en conversación con redgol.cl.

“La verdad no veo fútbol desde que los Alexis (Sánchez), (Gary) Medel y (Arturo) Vidal dejaban la vida en la cancha. Desde ese tiempo. He perdido el interés porque no veo entrega en los actuales jugadores”, señala el exfutbolista.

Y es que para Carreño, que en su extensa carrera (1987-2003) vistió un total de 18 camiseta de clubes nacionales y extranjeros, el fútbol actual carece de “corazón”.

“Todos conocen bien mis condiciones deportivas. Me faltaban cosas técnicas, pero nunca corazón. Jugué con 18 camisetas y el respeto fue haberme entregado por completo en cada uno de esos equipos, más allá de los goles que pude fallar. Hoy no veo entrega ni corazón en nuestros jugadores”, explica.

¿El motivo de su crítica? Carreño lo resume en tres situaciones que, alerta, estarían dañando al desarrollo del fútbol profesional. “Están más preocupados del auto, celular y corte de pelo que de entregarse ciento por ciento en una cancha”, afirma.

“Ellos deben entender que el público quiere ver en una cancha el sacrificio, la lucha por defender una camiseta. Eso lo ha perdido el fútbol actual”, advirtió el otrora goleador, quien de sus recordadas anécdotas en el balompié chileno reconoce no sentirse muy orgulloso de una en particular.

Las anécdotas de Candonga

“Tengo muchas anécdotas, pero con los años uno envejece, queda una pura neurona y no me gusta mandar al frente a nadie jaja. Pero sí asumo esa responsabilidad: no me llena de orgullo es el acto de la pelea que recorrió el mundo con Caputto. No me siento orgulloso, aunque prefiero haber pegado a que me hubiesen pegado”, sinceró Carreño, quien reconoció que ese episodio le costó perder todo el respeto que había ganado en Huachipato, club en el que jugaba en la época en que se enfrascó en la pelea con el arquero argentino.

“Decepcioné a muchos. Yo era figura de Huachipato y me reunía con una escuela de fútbol los martes, la que tenía 80 o 100 niños. Y me rescindieron contrato por esa pelea. Yo tenía algo importante en ese minuto, por lo que debí asumir mi cag***. Eso es lo que más me dolió en el fútbol, más que no haber ido al Mundial de Francia 1998”, finalizó.