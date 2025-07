“Se creyó un estatus que no tenía”: La radical decisión que tomó el DT de Boca Juniors con Carlos Palacios en la previa a partido con Huracán

De mal en peor. Así es el presente que padece por estos días Carlos Palacios en Boca Juniors luego de la eliminación sufrida por el elenco boquense en Copa Argentina.

Una dolorosa derrota frente a Atlético Tucumán (2-1) en la que el mediocampista chileno no vio acción por una supuesta lesión y en medio de acusaciones de un nuevo acto de indisciplina que lo puso en la mira de los medios deportivos argentinos, que aseguraron este viernes agravó su relación con el técnico Miguel Ángel Russo.

La polémica de Russo con Carlos Palacios

Esto, porque el actual DT de Boca decidió marginarlo por segunda ocasión consecutiva de la convocatoria de jugadores para enfrentar el partido del próximo domingo contra Huracán (17:30 horas), una decisión que si bien dirigentes del club justificaron por la lesión del futbolista, en los medios deportivos locales la interpretaron como otra señal de la molestia de Russo por los actos de indisciplina del chileno.

“A Palacios hay que sentarlo, tomar un café, caminar por el predio y explicarle lo que es Boca, hacérselo entender. Indicarle la conducta que hay que tener en Boca. Eso por ahí debe estar a cargo de otro y no de Russo en este momento”, señaló uno de los referentes históricos de Boca, Carlos Navarro Montoya.

“Me parece un jugador valioso, si Boca lo puede contar”, dijeron en ESPN, donde detallaron que Palacios quedó “afuera para el domingo. Hoy se entrenó aparte de vuelta por la tendinitis que se informó”.

“La sanción (para el partido ante Tucumán) fue disciplinaria, de Russo, que él con su respuesta (‘de Palacios no hablo’) dijo mucho (…) pese a sus molestias estaba en condiciones de jugar, si Russo lo consideraba. Como no se pudo entrenar hoy, el entrenador decidió no contar con él”, agregaron.

La decisión del entrenador causó impacto en el panel del programa “F90” de la señal deportiva argentina, donde insistieron en que la situación de Palacios en Boca pareciera ser insostenible, y que su futuro podría estar más lejos que cerca de La Bombonera.

“Russo terminó, sin querer, porque fue antes además (de la defensa de los dirigentes al chileno), desacreditando la posibilidad de la lesión que desarrolló ‘Chicho’ Serna. A mí me parece que a Palacios lo terminó complicando el mundo de exageración que es Boca, y creerse por un par de goles que ya se había ganado un estatus de indiscutido”, apuntaron.

“¡Lo compararon con (Carlos) Tévez! ¡Con Tévez! Por la forma de jugar. ¿Pero te parece que si jugara así sería igual a Tévez? Por favor, muchachos, eso es un disparate. Exageraciones”, finalizaron.