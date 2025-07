“Un club que me buscó”: Eduardo ‘Turboman’ Vargas firmó por seis meses con Audax Italiano

Luego de la teleserie que duró semanas respecto a las negociaciones de Eduardo Vargas tras su salida de Nacional de Uruguay, este jueves 24 de julio llegó a su fin: “Turboman” vestirá los colores de Audax Italiano.

De esta manera, Los Itálicos, quienes duermen segundos en las tabla de posiciones con 33 unidades –después de Coquimbo Unido que lidera con 35 puntos–, dieron un golpe al mercado de fichajes con la llegada del bicampeón de América, quien firmó por seis meses.

Desde la cuenta oficial de Instagram del club, comentaron: “Estamos con el corazón hinchado de felicidad por darle la bienvenida a nuestro equipo a Eduardo Vargas. Con una destacada trayectoria a nivel nacional e internacional, Edu vuelve a Chile y nos honra poniéndose la camiseta itálica para unirse al equipo con el objetivo de aportar su talento, experiencia y pasión”.

“Un club que me buscó”

Por su lado, el futbolista de 35 años –con pasos en Cobreloa y Universidad de Chile en nuestro país–, mediante sus historias de la misma red social, compartió unas palabras tras su arribo a La Florida.

“Después de casi 15 años jugando en el extranjero, hoy vuelvo a Chile”, dijo de entrada ‘Turboman’.

“Estoy muy contento y agradecido por la oportunidad que me da mi nuevo club, Audax Italiano. Un club que me buscó, se mostró siempre interesado y negoció conmigo en un marco de respeto, buen trato, mostrando que me valoran y querían jugar conmigo”, siguió Vargas.

“Espero poder ayudar al club a lograr nuestros objetivos, sumándome a un grupo con ambición, a un club que tiene un buen proyecto y valores que comparto”, agregó Edu.

“Gracias a todos los hinchas de la ‘U’”

También, el jugador se dio el tiempo de valorar el cariño mostrado por parte de los hinchas azules, pero además del apoyo de los fanáticos audinos.

“Me gustaría dar las gracias a todos los hinchas de la ‘U’ que esperaban que volviera al club. Espero que puedan entender que en este momento pasaron cosas que hicieron que eso no fuera posible”, señaló.

“Y principalmente gracias a toda la gente del Audax que ya muestra su cariño en las redes. Espero que nos veamos pronto en el estadio”, cerró el exNapoli.

El próximo desafío de Audax Italiano será este domingo 27 de julio, cuando deba visitar a Deportes Iquique en el Estadio Tierra de Campeones a eso de las 18:00.