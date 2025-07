Ben Brereton reconoce que ser marginado de la Roja por Gareca fue “devastador” y “difícil” de asimilar: “Quiero jugar siempre para Chile”

La imagen del pasado 10 de septiembre de 2024 fue tan conmovedora como impactante para las hinchas chilenos que se dieron cita al Estadio Nacional para ser testigos de la histórica derrota de la selección ante Bolivia, un duro revés que tuvo su punto cúlmine con el prematuro reemplazo de Ben Brereton, a pocos minutos de finalizar el primer tiempo.

La imagen de un abatido delantero en el banquillo chileno contrastada con las masivas pifias del público que asistió aquella tarde al reducto ñuñoíno en contra del entrenador Ricardo Gareca.

La gran pena de Ben Brereton

Doloroso recuerdo para los fanáticos de la Roja, que un año después y ante el mismo rival, sentenciaron su eliminación definitiva del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, y encima, vieron al técnico argentino abandonar la banca del seleccionado criollo.

Protagonista de ese duro trance deportivo, Brereton reconoció en conversación con Chilevisión Noticias haber quedado “devastado” con la decisión de Gareca y la posterior debacle de la Roja, ya sin su otrora habitual presencia en Juan Pinto Durán.

Lo que puedo hacer es trabajar duro dentro y fuera de la cancha, pero todo el mundo sabe que me encanta ir a jugar a Chile — Ben Brereton

“No ser nominado es devastador para mí. Me encanta jugar para Chile, la gente me ha recibido de gran manera”, sinceró el actual futbolista chileno-británico de Sheffield United, quien no olvida que su pasión por vestir la camiseta nacional nació desde su infancia, gracias a su madre chilena. “A mi mamá y mi familia les encanta (que juegue por la Roja), es un gran honor para mí ir a jugar para Chile”.

Por ello, padecer desde el extranjero con las derrotas de la selección no fue algo fácil para el goleador nacional. “No haber sido llamado en estos meses, obviamente es difícil, porque quiero jugar siempre para Chile, me encanta jugar para Chile, pero así es el fútbol”, puntualizó.

Con todo, y sin profundizar demasiado en la salida de Gareca de la banca chilena, Brereton reconoció en su diálogo con la señal televisiva que espera -igual de ilusionado que su primera vez- un eventual llamado de Nicolás Córdova (DT interino) de cara a los últimos partidos del proceso de las clasificatorias mundialistas, ante Brasil en Río de Janeiro, y frente a Uruguay, en el Estadio Nacional.

“He estado trabajando duro, intentando dar lo mejor de mí. Veamos qué va a pasar”, señaló.

“Todo lo que puedo hacer es trabajar duro dentro y fuera de la cancha, pero todo el mundo sabe que me encanta ir a jugar a Chile. Ahora no hay mucho más que decir”, concluyó.