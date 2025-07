Claudio Palma sincera los motivos detrás de su renuncia a TNT Sports: “Para relatar en el torneo chileno ya iba con el piloto automático”

Hace una semana, Claudio Palma sorprendió al mundo deportivo al confirmar su inesperada renuncia a TNT Sports luego de más de una década vinculado al relato del fútbol chileno.

Una decisión que fue ratificada el lunes pasado desde la misma señal televisiva mediante un comunicado de prensa, y que pocos minutos después confirmó el propio Palma en conversación con Publimetro.cl.

La decisión de Claudio Palma

Motivos familiares y el desgaste propio de años de relato deportivo para el icónico comunicador de 56 años fueron las razones que argumentó en este diario, relato que este lunes profundizó en conversación con lun.com, donde confirmó que si bien dejó anticipadamente TNT Sports, seguirá vinculado contractualmente a Chilevisión.

Me fui de TNT Sports, pero me mantengo con mi otro empleador, Chilevisión — Claudio Palma

“Me fui de TNT Sports, pero me mantengo con mi otro empleador, Chilevisión. No es que me vaya a desaparecer, pero obviamente ya tendré menos visibilidad al no estar relatando el campeonato chileno”, contó.

“Fue algo pensado. Yo no tuve problemas con nadie en TNT Sports, al contrario, me entendieron e incluso pudimos resolver de buena forma el tema contractual”, aseveró Palma, quien reconoció que “antes del último Superclásico le avisé a mis jefes que ese sería mi último partido y pese a que después me volvieron a preguntar si mantenía la decisión, igual me apoyaron”.

“Es que yo hacía rato que le daba vueltas a esto”, enfatizó el relator deportivo, quien reveló que “lo que me hizo el click (para su salida de TNT Sports) fue la transmisión del Mundial de Clubes que hice en Chilevisión”.

“Es que para relatar ese torneo me tuve que preparar, estudiar, leer”, señaló. “Me motivé al ver equipos con propuestas futbolísticas, partidos con ritmo, con goles”, agregó Palma.

“En cambio, para relatar en el torneo chileno ya iba con el piloto automático. Me bastaba con recordar anécdotas y datos para salvar el relato. No me autoexigía, me repetía y eso es lo peor porque el relato, para ser bueno, debe ser épico y eso no lo vemos en el fútbol chileno que es plano, sin emociones”, concluyó.