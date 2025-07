“Me llena de satisfacción”: Claudio Bravo recibe inédito regalo durante una de sus despedidas del fútbol profesional con sus clínicas para arqueros

La comuna de La Florida fue el epicentro este pasado fin de semana para la despedida de uno de los mejores jugadores del fútbol chileno, Claudio Bravo. Su adiós al profesionalismo llegó de la mano de un proyecto de clínicas de arqueros para jóvenes promesas nacionales en las que el otrora capitán de la selección chilena pudo aportar con sus conocimientos a quienes quieran seguir su camino en el balompié criollo.

PUBLICIDAD

“Si pudimos ganar dos copas América, la idea es que luego sean 10. Esa es la idea, apuntar siempre a lo más alto”, indicó Bravo, quien recordó que “nosotros supimos demostrar que los jugadores chilenos, con una mentalidad distinta, lograron estas dos copas y perdimos la Confederaciones porque el partido no se nos dio”

Palabras que calaron hondo en los cerca de 300 jóvenes y niños desde los 10 años que vivieron esta experiencia inolvidable en la cancha sintética del Bicentenario.

El homenaje con icónico presente para Claudio Bravo

Poco más de dos horas de entrenamiento y arengas lideradas por Bravo, quien a través de una gira de despedida que inició en marzo en Punta Arenas, seguirá estimulando la práctica de este deporte entre menores de diversas comunas en el país.

Respecto de los motivos que llevaron al bicampeón de América a decirle adiós al profesionalismo alejado de los homenajes, Bravo reconoció que “yo no vengo a buscar nada. Lo más fácil del mundo habría sido hacer un partido en el Estadio Nacional, cincuenta mil personas, llenarte el ego y cerrar la actividad, pero creo que eso no colabora, no contribuye y no va en la dirección de lo que los niños necesitan. Por lo mismo hago un llamado para que más jugadores realicen este tipo de actividades”.

“Siempre he sido agradecido por el cariño y respeto de la gente, me cuesta entender la importancia del deporte, una herramienta de crecimiento y que estando ahora acá valoro aún mucho más”, reflexionó.

De su visita a la comuna capitalina, para ofrecer una de sus tantas clínicas en el país, el alcalde de La Florida, Daniel Reyes, destacó que “cuando recuperamos el estadio Bicentenario para la municipalidad nos propusimos entregar distintas instancias a la comunidad y las despedidas de la Generación Dorada han sido parte de este sello”.

PUBLICIDAD

Lo más fácil habría sido un partido en el Estadio Nacional, 50 mil personas, llenarte el ego y cerrar la actividad, pero creo que eso no colabora — Claudio Bravo

“Ya el año pasado hicimos la despedida de Gonzalo Jara, y espero que junto a la de Claudio, puedan venir muchas más”, aseveró el jefe comunal, una de las autoridades que sorprendió a Bravo en el evento con la entrega de una icónica camiseta de Colo Colo enmarcada, gesto que emocionó y sorprendió al retirado futbolista.

Claudio Bravo. Fuente: Cedida.

“Me llena de satisfacción tener una camiseta de Colo Colo, de mis inicios, porque no me quedé con nada, regalé absolutamente todo, por la manera de ver y pensar las cosas y no querer contaminar mi hogar con cosas que tenían que ver con mi trabajo”, reconoció.

“Ustedes no se llevan la cámara o un micrófono a la casa y lo ponen en la mesa. Nunca tuve un guante en el comedor, una camiseta en un sillón, sino que vivíamos de una manera distinta y normal. Me emocioné al tener un recuerdo que me hace pensar que nada fue fácil en mis inicios”, prosiguió Bravo.

Me emocioné al tener un recuerdo que me hace pensar que nada fue fácil en mis inicios — Claudio Bravo

“Hicimos una investigación, sabemos que esta fue la primera camiseta en tus inicios en Colo Colo, y te la queremos entregar para que estos chicos que nos acompañan se motiven y en el futuro se puedan convertir en un nuevo Claudio Bravo”, señaló Cristóbal Muñoz, director de la Corporación de Deporte de la comuna.

En la ceremonia a Bravo también estuvo presente el flamante refuerzo de Audax Italiano, Eduardo Vargas, quien en compañía de Leonardo Valencia saludaron al formado en Colo Colo, compartiendo por algunos minutos con los jóvenes presentes en la actividad.