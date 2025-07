Revelan detalles de la cláusula que impidió a Eduardo Vargas llegar a Universidad de Chile y acabar en Audax: “Se peleó con la U, guerra total”

Corrían los 53 minutos en el estadio Tierra de Campeones de Iquique, y el delantero Eduardo Vargas cumplía este domingo el esperado ritual de su regreso oficial al fútbol chileno tras un exitoso paso de más de una década en el balompié extranjero, un retorno que finalmente concretó con la camiseta de Audax Italiano en vez de la divisa de Universidad de Chile.

Y si bien su vuelta al fútbol nacional no la concretó con una celebración, ya que el club de colonia cayó por la cuenta mínima ante el elenco nortino, los coletazos de su frustrada llegada a la U fue el tema que siguió resonando entre los expertos deportivos.

La cláusula que apartó a Eduardo Vargas de la U

Como el caso del periodista Juan Cristóbal Guarello, quien anoche en su programa de YouTube “La hora de King Kong” entregó detalles de la cláusula que, a su juicio, finalmente fue la causa del quiebre definitivo en las negociaciones del agente del delantero y los dirigentes azules.

“A principio de año la U le ofrece un sueldo alto a Vargas, al nivel del de Di Yorio, pero él se va a Nacional de Montevideo. En ese momento queda cierto escozor en Universidad de Chile”, indicó el rostro de Canal 13 y radio Agricultura, quien descartó que la primera oferta económica de la U al goleador fuera tan baja como se conoció en la prensa deportiva.

“De Nacional lo echaron a Vargas porque no rindió y la U le ofrece un buen sueldo”, dijo. “Ojo con eso, porque la escudería filtró un sueldo bajo para dejar mal parados a los dirigentes de Universidad de Chile”, agregó el comunicador.

Fefe (Fernando Felicevich) se peleó con la U, guerra total. No es solamente una batalla, son varias — Juan Cristóbal Guarello

Esa primera señal, prosiguió Guarello, fue la que finalmente sepultó cualquier opción de retorno de Vargas a la U, considerando que “Fefe (Fernando Felicevich, representante del delantero) se peleó con la U, guerra total. No es solamente una batalla, son varias”.

Una “batalla” que detonó en el fracaso de las negociaciones una vez que al seleccionado chileno le agregaron nuevas condiciones para llegar al CDA.

“Tú no me firmas solamente el contrato, me vas a firmar un anexo de buen comportamiento”, sorprendió el periodista, quien cerró su comentario explicando que este resguardo de los directivos universitarios se debió “porque tuvo problemas disciplinarios importantes en Brasil, y ahí Vargas no quiso firmar”.

Resultados 17° fecha

Deportes Iquique 1-0 Audax Italiano; Palestino 1-0 Unión Española; Universidad Católica 0-3 Coquimbo Unido; O’Higgins 1-1 Colo Colo; Everton 4-1 Huachipato; Deportes La Serena 0-2 Cobresal; Deportes Limache 0-1 Ñublense.

Pendiente Lunes 28/07: Unión La Calera-Universidad de Chile (18:00 horas).

Tabla de posiciones

1° Coquimbo Unido, 38 puntos (+18)

2° Audax Italiano, 33 puntos (+9)

3° Universidad de Chile, 32 puntos (+19)

4° Palestino, 31 puntos (+9)

5° O’Higgins, 27 puntos (-1)

6° Universidad Católica, 26 puntos (+5)

7° Cobresal, 26 puntos (+3)

8° Colo Colo, 25 puntos (+8)

9° Unión La Calera, 22 puntos (+2)

10° Huachipato, 21 puntos (-5)

11° Ñublense, 20 puntos (-7)

12° Everton, 18 puntos (-7)

13° Deportes La Serena, 17 puntos (-11)

14° Deportes Limache, 14 puntos (-7)

15° Unión Española, 10 puntos (-16)

16° Deportes Iquique, 9 puntos (-19)