“Voy a ser presidente de Colo Colo”: Pedro Ruminot habló de su amor incondicional hacia el equipo albo y su compromiso con la institución

Asegurando que está dispuesto a darlo todo por el club de sus amores, Colo Colo, el comediante Pedro Ruminot, conversó con el periodista Rodrigo Sepúlveda, indicando que sin duda, sería presidente del equipo albo.

En la conversación en el programa “Te lo cedo” de Zapping Sports, Pedro Ruminot recordó que desde niño, Colo Colo fue mucho más que un equipo de fútbol para él, declarando una vez más, su amor incondicional por la camiseta alba.

“Yo siempre quise ser futbolista, pero solo para jugar en Colo Colo. Me invitaron a probarme en otros clubes y no quise. No me imaginaba con otra camiseta. Amo a Colo Colo”, aseguró totalmente emocionado.

“Colo Colo es como el amor...”

En ese momento, el comediante que triunfó en el pasado Festival de Viña, recordó con especial cariño dos momentos inolvidables: su estrecha relación de amistad con su máximo ídolo Marcelo Pablo Barticciotto, y el día en que conoció a Mirko Jozic.

“Fui a verlo para un capítulo de Socios por el Mundo… me puse a llorar. Me fui al baño a llorar”, reveló, añadiendo que lo que Jozic le dijo lo marcó para siempre; “Colo Colo es como el amor. No lo vemos, pero está ahí. Está en todas partes. Colo Colo es más que el amor, es como el aire que uno necesita para respirar”.

“Le di un abrazo en silencio”, añadió Ruminot, completamente conmovido por ese instante, apuntando que fue “uno de los momentos más lindos de mi vida”.

En tanto, desde su rol en el Club Social y Deportivo Colo Colo, Pedro Ruminot ha manifestado su compromiso con el futuro de la institución y no descartó asumir un rol mayor. “Estoy disponible para trabajar en cualquier parte del club. Pero sí, quiero ser presidente de Colo Colo”, aseguró.

Sobre la situación dirigencial de Blanco y Negro, Ruminot fue enfático y si bien dijo tener buena relación con Aníbal Mosa, a quien describió como “muy simpático”, advirtió que “se le ve solo” y que necesita un equipo más sólido. “Las sociedades anónimas fracasaron. No generaron lo que se esperaba. Colo Colo tiene que volver a sus socios, a su gente, al Club Social y Deportivo”, dijo.

Sobre el apoyo a Mosa en la última elección, aclaró que no fue un cheque en blanco: “Fue un apoyo crítico. Sabemos que se han cometido errores”.

En ese sentido, también criticó con dureza los conflictos entre dirigentes, señalando que “¿Cómo le vas a pedir al hincha que no rompa un vidrio si los dueños se están ofreciendo combos? Es un pésimo ejemplo, tanto para el plantel como para todo el entorno del club”.

“Estoy disponible para trabajar por Colo Colo en todo momento. En cualquier rol. Y también como hincha. Mientras esté vinculado con Colo Colo, yo voy a ser feliz”, aseguró. Agregó que si no es ahora, será en unos años más, pero no descarta absolutamente nada: “Hay cosas más importantes que hacer shows y llenarse de plata. Me importa mucho cómo Colo Colo entra en los corazones de los hinchas”, cerró.