“Un gran susto”: Tomás Barrios reveló los minutos de terror que padeció en abierto mexicano luego de ser amenazado por un apostador

Un complejo episodio reveló este miércoles haber sufrido el tenista nacional Tomás Barrios (143°), quien durante la disputa de un torneo de la ATP en México recordó los minutos de terror que padeció luego de ser amenazado por un apostador.

El deportista fue entrevistado esta jornada por algunos medios especializados, entre ellos, los sitios web rg.org y claytenis.com, donde reconoció que uno de sus peores momentos en el tenis fue luego de perder un partido frente al alemán Dominik Koepfer (452°).

Las amenazas a Tomás Barrios

“Una vez pasé un gran susto. Salgo de un partido en Ciudad de México y estaba muy caliente, había perdido contra Koepfer”, inició Barrios, quien señaló que “después del partido me llega un audio y me dicen: ‘Te estoy esperando afuera de tu hotel, estás en este hotel, en la habitación tanto’. Y yo tenía que salir de ese hotel a jugar el dobles más tarde”.

Me dijeron que es algo que en México ha pasado, que me quedara tranquilo. Llegó la seguridad y me fui sin problemas al club — Tomás Barrios

“Me cag*** entero (...) tenía mucho miedo. Acababa de perder un partido y recibí recibí ese mensaje de voz en Instagram”, sinceró el tenista nacional, quien para evitar cualquier riesgo decidió contactar inmediatamente a los organizadores del torneo azteca.

“Llamé al director y le dije: ‘Consígueme un guardia de seguridad o no jugaré el dobles’. Es que pasé un gran susto”, aseveró el deportista, quien al final reconoció que “por suerte no pasó nada”.

“Al final, me dijeron que es algo que en México ya ha pasado, que me quedara tranquilo. Llegó la seguridad y me fui sin problemas al club. Estaba muy cerca”, indicó.

Además de su traumático episodio, Barrios también abordó en los medios especializados su actualidad en el circuito, donde si bien aparece en el puesto 143 del ranking ATP, su objetivo está en consolidarse entre los 100 mejores tenistas profesionales.

“Me siento jugando bien. Más pienso consolidarme en el top 100 que ser número uno de mi país. Me gusta estar en los torneos ATP, y espero hacer buenas giras para poder estar en esos eventos de manera más continua”, reconoció.

“He estado sano también, y eso me alegra, porque la salud es algo que me ha pesado en los últimos años. Por suerte ando bien”, finalizó.