Encuentran destrozado en Santiago Centro el automóvil de Brayan Cortés

Aunque hasta el momento no se ha informado de alguna denuncia a Carabineros por parte de Brayan Cortés, en las últimas horas se informó del hallazgo de una camioneta destrozada en el sector céntrico de la capital, y que sería propiedad del arquero de Colo Colo.

Según informaron en lahora.cl, el automóvil de color negro y de marca Jeep (modelo Grand Cherokee), fue encontrado “en la madrugada de este jueves en el centro de Santiago”, y de momento “no se sabe con exactitud si es que lo iba manejando su dueño o una tercera persona”.

Sin antecedentes por supuesto robo a Brayan Cortés

Esto, porque hasta ahora no se ha recibido ningún tipo de denuncia por robo de parte de Cortés o su entorno cercano, considerando que en la noche de este miércoles el jugador participó de una cena en compañía de varios de sus compañeros en el Cacique.

El automóvil de Brayan Cortés fue hallado chocado en el sector de Santiago Centro. Fuente: X @weasdelcolo.

“Por ahora, Carabineros no ha recibido ninguna denuncia respecto de dicha situación”, apuntaron en lacuarta.com, donde aseveraron que el automóvil siniestrado en circunstancias que aún se investigan, sería el mismo que utilizó Cortés durante “un violento robo que sufrió en 2023, en la comuna de Calera de Tango, cuando se encontraba cargando combustible en una bencinera Shell, cerca de su casa”.

En aquella ocasión, recordaron en el medio de prensa, un “grupo de delincuentes abordó en otros vehículos al arquero de Colo Colo y lo encañonaron con un arma de fuego para robarle la camioneta, que posteriormente pudo ser recuperada”.

El arquero había compartido en la noche una cena con sus compañeros de Colo Colo. Fuente: Instagram @brayancortes12.

“Fue todo muy rápido. Se me atravesaron un par de vehículos, uno rojo o naranjo, se bajaron los seis tipos, me amenazaron con un arma de fuego. Me pegaron un par de cachetazos en la cabeza, pero nada grave. Se recuperó el auto y lo más importante: la salud”, dijo en aquella oportunidad el guardameta albo, quien en esta ocasión no ha dado luces en sus redes sociales o ante los medios de prensa respecto de un nuevo robo de su automóvil o si bien pudo haber sido víctima de un accidente de tránsito de consideración.