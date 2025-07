Fuego cruzado contra dos cracks de la “Roja” y extécnico de la “U” que padecen la peor racha histórica de Boca Juniors

En Argentina hoy aseguran que Boca Juniors “es un infierno” y dos figuras de la Selección chilena se encuentran viviendo y sufriendo el peor momento de los últimos tiempos en el club más popular de Argentina. Los mediocampistas Carlos Palacios (exColo Colo) y Williams Alarcón (exHuracán) son cuestionados duramente por su rendimiento en el equipo xeneize y, en el caso del primero, se agregan fuertes críticas por algunos problemas disciplinarios que reveló la prensa de Buenos Aires.

Luego de repatriar a Leandro Paredes desde Italia, Boca Juniors se encuentra en el foco de la atención mediática y de su hinchada debido a su pésima campaña actual, bajo la conducción técnica de Miguel Ángel Russo, quien anteriormente condujo también a la Universidad de Chile en1996.

Su registro reciente de once partidos sin victorias es desastroso (incluyendo Liga, Copa y Mundial de Clubes) y ha provocado las críticas iracundas de la hinchada hacia el presidente del club, el exídolo Juan Román Riquelme y el entrenador Russo.

La última victoria del equipo fue el 19 de abril ante Estudiantes por el Torneo Apertura. Después de eso no volvió a ganar, lo que determinó la salida de Fernando Gago y la llegada de Russo, previo interinato de Mariano Herrón.

Tras perder con Atlético Tucumán por la Copa Argentina y ante Huracán por el torneo argentino, esta racha superó a otros dos antecedentes con diez encuentros sin triunfos, que eran los peores en la historia del club. En 1957 sumó diez partidos sin ganar, con cuatro caídas y seis empates. Y en 2021, el anterior Boca de Russo también estuvo 10 sin poder ganar, con 8 igualdades y 2 derrotas.

La enfermedad de Russo

La situación de Carlos Palacios asoma como más compleja que la de Alarcón, quien está menos cuestionado por la hinchada y el periodismo. Aparte de sufrir dos lesiones que le marginaron de algunos partidos, en los medios deportivos trasandinos se filtró la supuesta indisciplina del mediocampista con motivo de la celebración nocturna de su cumpleaños.

Incluso, el exzaguero argentino de Universidad de Chile, Cristián Traverso, dilapidó en TyC Sport el desempeño del chileno. “A Palacios no le importa nada. No le importa dónde está, no parece darse cuenta. No sé si será el entorno, los amigos, alguien del club, alguien que lo compara con Riquelme y él piensa efectivamente que es Riquelme”, señaló, incluso agregando una propuesta: “Devuélvanlo a Colo Colo”.

Por su parte, el exarquero e ídolo de Boca, Carlos Navarro Montoya, sostuvo que “a Palacios hay que sentarlo, tomar un café, caminar por el predio y explicarle lo que es Boca, hacérselo entender”.

Palacios no fue citado en la derrota con Huracán, mientras que Alarcón ingresó en el segundo tiempo para hacer dupla con Leandro Paredes en el mediocampo.

En ese ambiente revuelto, el presidente Riquelme decidió este miércoles eliminar su consejo asesor para designar un manager que respalde en sus labores al entrenador. Por su parte, Miguel Ángel Russo determinó marginar a tres jugadores del plantel –Marcos Rojo, Cristián Lema y Marcelo Saracci-, demostrando que el clima interno es igualmente complejo.

En tanto, afectado por un cáncer, Russo se ve muy decaído en su labor y muchos creen que esa falta de energía podría incidir en la actitud del equipo. Por ejemplo, en ESPN, el excrack y comentarista Óscar Ruggeri expresó su preocupación porque ”Russo ya no está para dirigir a Boca. Hay que cuidarlo, yo lo quiero mucho a Miguel, pero no está para dirigir a Boca. Esto no se arregla más”.