Almirón desata la furia de Guarello y Caszely al ser expulsado en Colo Colo: “Le está mandando un mensaje codificado a los dirigentes”

Colo Colo empató este domingo 2-2 con Huachipato en el estadio Monumental y con ello, dejó buena parte de sus opciones matemáticas de pelear por el título, y puso a su entrenador, Jorge Almirón, nuevamente en la silla de los acusados luego de ser expulsado por cuarta vez este año en el Cacique.

Una tarjeta roja que puso indignó a varios referentes históricos del Cacique y a especialistas deportivos, quienes aseveraron que lo de Almirón a estas alturas pareciera ser una estrategia en sus ya desgastada relación con Aníbal Mosa.

Las críticas a Jorge Almirón

Una que según indicaron este domingo, se quebró definitivamente luego del fallido anuncio que el empresario pesquero hizo hace unos meses respecto de la desvinculación del entrenador.

“Yo creo que a esta altura él les está mandando una metáfora, un mensaje codificado a los dirigentes de Colo Colo”, señaló Juan Cristóbal Guarello en su programa de YouTube “La hora de King Kong”.

“‘Como yo me hago echar, me han expulsado cuatro veces, en el fondo quiero que me echen de Colo Colo’. Estoy haciendo todo lo posible para que me echen, señor Mosa”, aseveró el periodista en su espacio de redes sociales.

Misma opinión de Carlos Caszely, quien tras finalizar el partido ante el elenco sureño afirmó que “lo que él quiere, es terminar el contrato o que le paguen para irse. Solamente eso, nada más”.

Una estrategia de desgaste, que según Guarello solamente busca “que su estancia en Chile sea insostenible”.

Ni siquiera la decisión de utilizar a dos futbolistas de la cantera alba (Francisco Marchant y Nicolás Suárez) para cumplir con los minutos para juveniles en el torneo resultaron una buena señal para el periodista, quien aseveró que usarlos fue otra forma de molestar a los directivos de la concesionaria.

Jorge Almirón fue expulsado en el empate 2-2 de Colo Colo y Huachipato. Fuente: Captura de pantalla TNT Sports.

“¿Por qué Almirón hizo jugar a dos Sub 21? Nadie lo sabe, no lo necesitaba, con Marchant le bastaba, pero él es vivo, es porteño (…) Dice: ‘Querían uno, les pongo dos’. Demasiado porteño Almirón, demasiado vivo. Él se hace echar, está buscando permanentemente provocar al cuarto árbitro y al árbitro (…) lo que está haciendo Almirón es que su estancia en Chile sea insostenible”, aseveró.

“Ha sido un año bastante negro para Colo Colo. Por fin juegan los juveniles, a (Nicolás) Suárez lo conozco de la proyección, tiene buen porte, me parece bien su ingreso”, concluyó Caszely.

Resultados 18° fecha

Audax Italiano 1-1 Palestino; Unión Española 1-0 Deportes La Serena; Coquimbo Unido 2-1 Deportes Limache; Deportes Iquique 2-2 Universidad Católica; O’Higgins 1-0 Unión La Calera; Colo Colo 2-2 Huachipato; Ñublense 1-0 Everton.

Hoy: Universidad de Chile-Cobresal (18:00 horas).

Tabla de posiciones

1° Coquimbo Unido, 41 puntos (+19); 2° Universidad de Chile, 35 puntos (+23); 3° Audax Italiano, 34 puntos (+9); 4° Palestino, 32 puntos (+9); 5° O’Higgins, 30 puntos (0); 6° Universidad Católica, 27 puntos (+5); 7° Colo Colo, 26 puntos (+8); 8° Cobresal, 26 puntos (+3); 9° Ñublense, 23 puntos (-6); 10° Unión La Calera, 22 puntos (-3); 10° Huachipato, 22 puntos (-5); 12° Everton, 18 puntos (-8); 13° Deportes La Serena, 17 puntos (-12); 14° Deportes Limache, 14 puntos (-8); 15° Unión Española, 13 puntos (-15); 16° Deportes Iquique, 10 puntos (-19).